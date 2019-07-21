Mesut Özil: Bu sezon farklı olacak
Arsenal ile yeni sezon hazırlıklarına devam eden Mesut Özil, transfer iddialarıyla ilgili Goal'e konuştu. Yıldız futbolcu, "Emery ile gerçekten iyi bir ilişkim var. Sürekli konuşuyoruz ve bana yardım etmek istiyor. Ben de takıma yardım etmek istiyorum. Önümüzdeki sezon hem takım hem benim için daha iyi olacak" dedi.
Arsenal ile yeni sezon hazırlıklarına devam eden Mesut Özil, transfer iddialarıyla ilgili Goal'e konuştu. Yıldız futbolcu, "Emery ile gerçekten iyi bir ilişkim var. Sürekli konuşuyoruz ve bana yardım etmek istiyor. Ben de takıma yardım etmek istiyorum. Önümüzdeki sezon hem takım hem benim için daha iyi olacak" dedi.
- 21.7.2019
-
Jean Michael Seri "Galatasaray çok büyük"
Toplam 1
Yorum
10ur Ufak bir takımmış gibi alt tarafı 1 sezon kiraladığı bir futbolcuya başkan nezdinde imza töreni düzenliyor. Resmen taraftar kazıklamaktır bu
-
Konoplyanka'da sona doğru
Toplam 1
Yorum
murat1903 almadan önce düşünecektiniz Mr.Orman
-
Beşiktaş Vitor Hugo'dan vazgeçti
Toplam 1
Yorum
murat1903 iyi oldu hiç ısınamamıştım
Mesut Özil: Bu sezon farklı olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.