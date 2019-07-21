Mesut Özil: Bu sezon farklı olacak - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
21 Temmuz 2019, Pazar
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: Bu sezon farklı olacak

Mesut Özil: Bu sezon farklı olacak

ile hazırlıklarına devam eden , iddialarıyla ilgili Goal'e konuştu. Yıldız futbolcu, "Emery ile gerçekten iyi bir ilişkim var. Sürekli konuşuyoruz ve bana yardım etmek istiyor. Ben de takıma yardım etmek istiyorum. Önümüzdeki sezon hem takım hem benim için daha iyi olacak" dedi.

ile hazırlıklarına devam eden , iddialarıyla ilgili Goal'e konuştu. Yıldız futbolcu, "Emery ile gerçekten iyi bir ilişkim var. Sürekli konuşuyoruz ve bana yardım etmek istiyor. Ben de takıma yardım etmek istiyorum. Önümüzdeki sezon hem takım hem benim için daha iyi olacak" dedi.

  1. 21.7.2019
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