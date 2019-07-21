Komandolar! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
21 Temmuz 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Komandolar!

Komandolar!

Komandolar!

yeni sezon için çalışmalarına tam gaz devam ediyor. 'nde sabah yapılan antrenmanın ilk yarım saatinde salonda sakatlık önleyici çalışmalar uygulandı.

yeni sezon için çalışmalarına tam gaz devam ediyor. 'nde sabah yapılan antrenmanın ilk yarım saatinde salonda sakatlık önleyici çalışmalar uygulandı. Ard ından sahaya geçen futbolcular, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri sonrası 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas, taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Kanarya akşam ikinci antrenmanla günü noktalandı.

AVUSTURYA KAMPI BUGÜN BAŞLIYOR
Kanarya ikinci etap kamp için bugün 'ya gidiyor. Sarı-lacivertli ekip, 'a kadar sürecek kampta yarın Wolfsburg, 25 Temmuz Perşembe günü ise ile iki hazırlık maçı oynayacak. İki karşılaşma da saat 19.30'da başlayacak ve D Smart'tan ( HD) naklen ekranlara gelecek.


YORULAN RUH BU YIL DİMDİK GELİYOR
ve Kuşadası Fenerbahçeliler Derneği, '19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nu kutladı. Bir kafede düzenlenen organizasyona çok sayıda taraftarın yanı sıra Fenerbahçe'nin eski ba şkanı de katıldı. Ali Şen, "Geçen sene biraz ayakları yorulmuş olan ruh bu sene dimdik olarak geliyor" dedi.

  1. 21.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Komandolar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN