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21 Temmuz 2019, Pazar
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Berke resmen ’da

Berke resmen Westerlo’da

, kaleci 'i sezon sonuna kadar 'nın takımına kiraladığını açıkladı. Berke'nin menajeri , ", maç oynamasının daha iyi olacağını söyledi. Biz de 'yı tercih ettik" dedi. Westerlo, Belçika 2. Ligi'nde yer alıyor.

, kaleci 'i sezon sonuna kadar 'nın takımına kiraladığını açıkladı. Berke'nin menajeri , ", maç oynamasının daha iyi olacağını söyledi. Biz de 'yı tercih ettik" dedi. Westerlo, Belçika 2. Ligi'nde yer alıyor.

  1. 21.7.2019
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