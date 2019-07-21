Berke resmen Westerlo’da
Fenerbahçe, kaleci Berke Özer'i sezon sonuna kadar Belçika'nın Westerlo takımına kiraladığını açıkladı. Berke'nin menajeri Ömer Uzun, "Ersun Hoca, maç oynamasının daha iyi olacağını söyledi. Biz de Avrupa'yı tercih ettik" dedi. Westerlo, Belçika 2. Ligi'nde yer alıyor.
Fenerbahçe, kaleci Berke Özer'i sezon sonuna kadar Belçika'nın Westerlo takımına kiraladığını açıkladı. Berke'nin menajeri Ömer Uzun, "Ersun Hoca, maç oynamasının daha iyi olacağını söyledi. Biz de Avrupa'yı tercih ettik" dedi. Westerlo, Belçika 2. Ligi'nde yer alıyor.
- 21.7.2019
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Jean Michael Seri "Galatasaray çok büyük"
Toplam 1
Yorum
10ur Ufak bir takımmış gibi alt tarafı 1 sezon kiraladığı bir futbolcuya başkan nezdinde imza töreni düzenliyor. Resmen taraftar kazıklamaktır bu
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Konoplyanka'da sona doğru
Toplam 1
Yorum
murat1903 almadan önce düşünecektiniz Mr.Orman
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Beşiktaş Vitor Hugo'dan vazgeçti
Toplam 1
Yorum
murat1903 iyi oldu hiç ısınamamıştım
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