Yelkende Fenerbahçeli Çıtak zirvede

Yelkende Fenerbahçeli Yiğit Yalçın Çıtak'tan önemli başarı. Çıtak, gençler kategorisinin e n önemli yarışı olan 2019 Dünya Gençler Şampiyonası'nda Laser Radial'de 57 sporcu arasında birinci oldu. Polonya'nın Gdynia şehrinde yapılan şampiyonada ilk sırayı alan Çıtak, Türkiye adına rekor derecelerden birisini elde etti.





YELKENDE ÇITAK ZİRVEDE

Yelkende Fenerbahçeli Yiğit Yalçın Çıtak'tan önemli başarı. Çıtak, gençler kategorisinin e n önemli yarışı olan 2019 Dünya Gençler Şampiyonası'nda Laser Radial'de 57 sporcu arasında birinci oldu. Polonya'nın Gdynia şehrinde yapılan şampiyonada ilk sırayı alan Çıtak, Türkiye adına rekor derecelerden birisini elde etti.