Yelkende Fenerbahçeli Çıtak zirvede
Yelkende Fenerbahçeli Yiğit Yalçın Çıtak'tan önemli başarı. Çıtak, gençler kategorisinin e n önemli yarışı olan 2019 Dünya Gençler Şampiyonası'nda Laser Radial'de 57 sporcu arasında birinci oldu. Polonya'nın Gdynia şehrinde yapılan şampiyonada ilk sırayı alan Çıtak, Türkiye adına rekor derecelerden birisini elde etti.
Yelkende Fenerbahçeli Yiğit Yalçın Çıtak'tan önemli başarı. Çıtak, gençler kategorisinin e n önemli yarışı olan 2019 Dünya Gençler Şampiyonası'nda Laser Radial'de 57 sporcu arasında birinci oldu. Polonya'nın Gdynia şehrinde yapılan şampiyonada ilk sırayı alan Çıtak, Türkiye adına rekor derecelerden birisini elde etti.
YELKENDE ÇITAK ZİRVEDE
Yelkende Fenerbahçeli Yiğit Yalçın Çıtak'tan önemli başarı. Çıtak, gençler kategorisinin e n önemli yarışı olan 2019 Dünya Gençler Şampiyonası'nda Laser Radial'de 57 sporcu arasında birinci oldu. Polonya'nın Gdynia şehrinde yapılan şampiyonada ilk sırayı alan Çıtak, Türkiye adına rekor derecelerden birisini elde etti.
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filiz bizim q7 miz böylede kalacakkkkkkkkkkkkkk
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mustafa takimin yarisi kanat oyuncularindan olusuyor. alip ne yapacaz bunu? bu nasil plansizlik boyle
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