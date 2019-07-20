Nestorovski Fenerbahçe'yi reddetti
Bir golcü daha alacağı belirtilen Fenerbahçe'nin Ilija Nestorovski'den olumsuz yanıt aldığı ileri sürüldü. Haberi İtalyan 'Tuttoudinese. it' sitesi verdi.
- 20.7.2019
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filiz bizim q7 miz böylede kalacakkkkkkkkkkkkkk
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mustafa takimin yarisi kanat oyuncularindan olusuyor. alip ne yapacaz bunu? bu nasil plansizlik boyle
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