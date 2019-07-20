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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Leicester’a Zajc tavsiyesi

Leicester’a Zajc tavsiyesi

basını, orta sahaya 'saldırgan' bir oyuncu arayan 'nin teknik patronu Rodgers'a 'ı tavsiye etti. gazetesindeki haberde, Zajc için, "Topla ve topsuz sürekli hareket halinde çok aktif bir oyuncu. ve coşkusu ile faydalı olabilir. 'nin de paraya ihtiyacı var" yorumu yapıldı.

basını, orta sahaya 'saldırgan' bir oyuncu arayan 'nin teknik patronu Rodgers'a 'ı tavsiye etti. gazetesindeki haberde, Zajc için, "Topla ve topsuz sürekli hareket halinde çok aktif bir oyuncu. ve coşkusu ile faydalı olabilir. 'nin de paraya ihtiyacı var" yorumu yapıldı.

  1. 20.7.2019
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