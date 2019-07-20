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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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'ye 'dan men yok

Fenerbahçe'ye UEFA'dan men yok

Kulüp Finansal Kontrol Komitesi, ile ilgili beklenen kararını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübe, kupalarından men cezası verilmedi. Fenerbahçe önümüzdeki sezon ligi şampiyon bitirmesi ya da Avrupa kupalarına katılacak bir derece elde etmesi halinde gelecek sene Avrupa'da mücadele edebilecek

. , bununla birlikte sarı-lacivertli ekibe, çerçevesinde çeşitli yaptırımlar uygulayacak. Bunlar ise şöyle:
2020-21 ve 2021-22 sezonlarında elde edeceği 2 milyon euro'luk UEFA geliri kesilecek.
2020-21 ve 2021- 22 sezonlarında pozitif bakiyesine ulaşmak zorunda. (Aldığından 1 milyon euro fazla satış yapma şartı) Bu kurala uyulmaması halinde yeni transferler UEFA listesine bildirilemeyecek.
2020-21 ve 2021-22 sezonlarında 23'ten fazla oyuncusunu UEFA listesine kaydedemeyecek. 15 Ekim'e kadar borçların yeniden yapılandırılması ve yeni ulusal finansal kurallara uyulması durumunda kısıtlanan gelir 2 milyon euro'dan 1 milyon euro'ya inecek.

  1. 20.7.2019
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