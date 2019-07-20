Fenerbahçe'ye UEFA'dan men yok

. UEFA, bununla birlikte sarı-lacivertli ekibe, Finansal Fair Play çerçevesinde çeşitli yaptırımlar uygulayacak. Bunlar ise şöyle:

2020-21 ve 2021-22 sezonlarında elde edeceği 2 milyon euro'luk UEFA geliri kesilecek.

2020-21 ve 2021- 22 sezonlarında pozitif transfer bakiyesine ulaşmak zorunda. (Aldığından 1 milyon euro fazla satış yapma şartı) Bu kurala uyulmaması halinde yeni transferler UEFA listesine bildirilemeyecek.

2020-21 ve 2021-22 sezonlarında 23'ten fazla oyuncusunu UEFA listesine kaydedemeyecek. 15 Ekim'e kadar borçların yeniden yapılandırılması ve yeni ulusal finansal kurallara uyulması durumunda kısıtlanan gelir 2 milyon euro'dan 1 milyon euro'ya inecek.