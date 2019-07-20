Fenerbahçe'ye UEFA'dan men yok
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Komitesi, Fenerbahçe ile ilgili beklenen kararını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübe, Avrupa kupalarından men cezası verilmedi. Fenerbahçe önümüzdeki sezon ligi şampiyon bitirmesi ya da Avrupa kupalarına katılacak bir derece elde etmesi halinde gelecek sene Avrupa'da mücadele edebilecek
. UEFA, bununla birlikte sarı-lacivertli ekibe, Finansal Fair Play çerçevesinde çeşitli yaptırımlar uygulayacak. Bunlar ise şöyle:
2020-21 ve 2021-22 sezonlarında elde edeceği 2 milyon euro'luk UEFA geliri kesilecek.
2020-21 ve 2021- 22 sezonlarında pozitif transfer bakiyesine ulaşmak zorunda. (Aldığından 1 milyon euro fazla satış yapma şartı) Bu kurala uyulmaması halinde yeni transferler UEFA listesine bildirilemeyecek.
2020-21 ve 2021-22 sezonlarında 23'ten fazla oyuncusunu UEFA listesine kaydedemeyecek. 15 Ekim'e kadar borçların yeniden yapılandırılması ve yeni ulusal finansal kurallara uyulması durumunda kısıtlanan gelir 2 milyon euro'dan 1 milyon euro'ya inecek.
- 20.7.2019
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filiz bizim q7 miz böylede kalacakkkkkkkkkkkkkk
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Cimbom’a yakın
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mustafa takimin yarisi kanat oyuncularindan olusuyor. alip ne yapacaz bunu? bu nasil plansizlik boyle
Fenerbahçe'ye UEFA'dan men yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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