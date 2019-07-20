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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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'nin genç file bekçisi Westerlo’ya

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Berke Özer Westerlo’ya

'ın transferiyle 3. kaleci durumuna düşen , sezon sonuna kadar ekibi Westerlo'ya kiralanıyor. Yönetimin, 'de yeterli şansı bulamayan 19 yaşındaki file bekçisini gelişmesi ve tecrübe kazanması için gönderme kararı aldığı ifade edildi.

Altay Bayındır'ın transferiyle 3. kaleci durumuna düşen , sezon sonuna kadar ekibi Westerlo'ya kiralanıyor. Yönetimin, 'de yeterli şansı bulamayan 19 yaşındaki file bekçisini gelişmesi ve tecrübe kazanması için gönderme kararı aldığı ifade edildi. Westerlo'nun 2. başkanlığını Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya yapıyor. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı ifade edildi.

  1. 20.7.2019
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