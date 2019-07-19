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19 Temmuz 2019, Cuma
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’dan müjdesi

Volkan Ballı’dan transfer müjdesi

Fikstür çekiminin yapıldığı önceki gece basına konuşan F.Bahçe Ballı, çalışmaları ile ilgili kısa ve net konuştu. Ballı, "Transfer konusunda fazla konuşmak istemiyorum.

Fikstür çekiminin yapıldığı önceki gece basına konuşan Fenerbahçe Ballı, çalışmaları ile ilgili kısa ve net konuştu. Ballı, "Transfer konusunda fazla konuşmak istemiyorum. Sayın başkanımız ve transfer komitesi çalışmaya devam ediyor. Eksik yerlere tamamlamalar gerçekleştirilecek. Lige hazır şekilde başlamak istiyoruz" dedi.

  1. 19.7.2019
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