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19 Temmuz 2019, Cuma
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Samandıra’da yüzler gülüyor

Samandıra’da yüzler gülüyor

'nda 10 gün süren kamp çalışmasının ardından 'a dönen , tesislerinde antrenmanlarına devam ediyor. yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, günü çift idmanla tamamlanıyor.

Topuk Yaylası'nda 10 gün süren kamp çalışmasının ardından 'a dönen , tesislerinde antrenmanlarına devam ediyor. yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, günü çift idmanla tamamlanıyor. Dün sabah kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapan F.Bahçe, akşam ise taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi.

  1. 19.7.2019
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