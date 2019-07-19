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19 Temmuz 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de şov şimdi başlayacak

Fenerbahçe'de şov şimdi başlayacak

için ile anlaşan Fenerbahçe, geri sayıma geçti. 19 yaşındaki oyuncunun transferinden 18 milyon euro kazanacak olan sarı-lacivertliler, 'ın resmi açıklamasından sonra şova devam edecek.

Eljif Elmas için ile anlaşan Fenerbahçe, geri sayıma geçti. 19 yaşındaki oyuncunun transferinden 18 milyon euro kazanacak olan sarı-lacivertliler, 'ın resmi açıklamasından sonra şova devam edecek. 'nın takibinde olan Kanarya, anlaşma sağladığı isimlere tek tek imza attıracak.

  1. 19.7.2019
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