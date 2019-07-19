Fenerbahçe'de Skrtel bitti-bitiyor

Sözleşmesi sona eren isimlerden olan Martin Skrtel, uzun süredir Fenerbahçe'nin teklifini yenilemesi için bekliyordu. Sarı-lacivertlilerin 1.6 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme önerdiği 34 yaşındaki stoper ise 2.5 milyonda diretiyordu. Kendisine talip olan kulüplerin de istediği parayı vermemesinden dolayı sarı-lacivertlilerin teklifini tekrar değerlendirmeye alan Slovak yıldızın kısa süre içinde imza atacağı iddia ediliyor.