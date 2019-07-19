Fenerbahçe'de Skrtel bitti-bitiyor
Sözleşmesi sona eren isimlerden olan Martin Skrtel, uzun süredir Fenerbahçe'nin teklifini yenilemesi için bekliyordu. Sarı lacivertlilerin teklifini tekrar değerlendirmeye alan Slovak yıldızın kısa süre içinde imza atacağı iddia ediliyor.
Sözleşmesi sona eren isimlerden olan Martin Skrtel, uzun süredir Fenerbahçe'nin teklifini yenilemesi için bekliyordu. Sarı-lacivertlilerin 1.6 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme önerdiği 34 yaşındaki stoper ise 2.5 milyonda diretiyordu. Kendisine talip olan kulüplerin de istediği parayı vermemesinden dolayı sarı-lacivertlilerin teklifini tekrar değerlendirmeye alan Slovak yıldızın kısa süre içinde imza atacağı iddia ediliyor.
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