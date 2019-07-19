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19 Temmuz 2019, Cuma
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'de Skrtel bitti-bitiyor

Fenerbahçe'de Skrtel bitti-bitiyor

Sözleşmesi sona eren isimlerden olan , uzun süredir 'nin teklifini yenilemesi için bekliyordu. Sarı lacivertlilerin teklifini tekrar değerlendirmeye alan Slovak yıldızın kısa süre içinde imza atacağı iddia ediliyor.

Sözleşmesi sona eren isimlerden olan , uzun süredir 'nin teklifini yenilemesi için bekliyordu. Sarı-lacivertlilerin 1.6 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme önerdiği 34 yaşındaki stoper ise 2.5 milyonda diretiyordu. Kendisine talip olan kulüplerin de istediği parayı vermemesinden dolayı sarı-lacivertlilerin teklifini tekrar değerlendirmeye alan Slovak yıldızın kısa süre içinde imza atacağı iddia ediliyor.

  1. 19.7.2019
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