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19 Temmuz 2019, Cuma
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ile yola devam kararı aldı

Fenerbahçe Tolga Ciğerci ile yola devam kararı aldı

Geçtiğimiz sezon +sakatlığı nedeniyle hiçbir resmi maçta forma giyemeyen , bir yıl daha 'de kalacak. Sakatlığı nedeniyle oynayacağı maç sayısına göre para alacak olan 27 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi 2020'de sona erecek. Sarı lacivertliler, yeni sözleşmeyi de federasyona iletti.

Geçtiğimiz sezon +sakatlığı nedeniyle hiçbir resmi maçta forma giyemeyen , bir yıl daha 'de kalacak. Sakatlığı nedeniyle oynayacağı maç sayısına göre para alacak olan 27 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi 2020'de sona erecek. Sarılacivertliler, yeni sözleşmeyi de federasyona iletti.

  1. 19.7.2019
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