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19 Temmuz 2019, Cuma
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Kolarov'da mutlu sona yakın

Fenerbahçe Kolarov'da mutlu sona yakın

uzun süredir temas halinde olduğu Kolarov transferinde sona yaklaştı. Ortada küçük pürüzler kalırken, imzaların atılması an meselesi olduğu belirtildi.

Sarı-lacivertliler, uzun süredir ısrarcı olduğu 'da mutlu sona çok yaklaştı. Bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Roma'da yapılan ve gündemde olan transferlerden dolayı yeni sezonda forma şansı azalan 33 yaşındaki futbolcunun 'ye imza atması an meselesi... İtalyan ekibinin yeni teknik direktörü Fonseca'nın ilk etapta kadroda tutmak istediği Sırp yıldızın ayrılmak talebini yönetime ilettiği öğrenildi. Bu transferde bonservis bedeli ödemek istemeyen sarı-lacivertlilerde görüşmeleri yürüten sportif direktör Damien Comolli'nin tüm şartları zorladığı ifade edildi. 'ın öncesi kadroda görmek istediği isimlerin başında gelen Kolarov, sol bekin yanı sıra stoperde de görev yapıyor.

FRANSIZLAR'DAN YENİ BİR İDDİA
Sportif direktör Comolli'nin maliyeti nedeniyle görüşmelerini askıya aldığı belirtilen Gustavo için 'dan yeni bir iddia ortaya atıldı. www.mercato365.com sitesinden yapılan haberde F.Bahçe'nin Brezilyalı önliberodan vazgeçmediği vurgulandı. Taraflar arasında temasların devam ettiği ve somut adımların atılabileceği ileri sürüldü.

  1. 19.7.2019
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