Fenerbahçe Kjaer’le sıkı pazarlık içine girdi
İki sezondur formasını giydiği Sevilla'da gözden çıkarılan Simon Kjaer ile ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Kapıyı 3.5 milyon euro’dan açan Danimarkalı yıldız 2.5 milyona düştü. Fenerbahçe ise 2 milyonda diretiyor
Daha önce de formasını giydiği F.Bahçe'den yıllık 3.5 milyon euro isteyen Danimarkalı stoper, aldığı olumsuz yanıtın ardından 2.5 milyona düşmüştü. Fenerbahçe Yönetimi, bu parayı da çok bulurken, 30 yaşındaki yıldıza senelik 2 milyon euro'nun üstünde vermek istemiyor. Premier Lig takımlarıyla yaptığı görüşmelerden de sonuç alamayan Kjaer'in yeni sezon öncesi Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi bekleniyor.
- 19.7.2019
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