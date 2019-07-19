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19 Temmuz 2019, Cuma
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’le sıkı pazarlık içine girdi

Fenerbahçe Kjaer’le sıkı pazarlık içine girdi

İki sezondur formasını giydiği Sevilla'da gözden çıkarılan Simon ile ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Kapıyı 3.5 milyon euro’dan açan Danimarkalı yıldız 2.5 milyona düştü. ise 2 milyonda diretiyor

Daha önce de formasını giydiği F.Bahçe'den yıllık 3.5 milyon euro isteyen Danimarkalı stoper, aldığı olumsuz yanıtın ardından 2.5 milyona düşmüştü. Yönetimi, bu parayı da çok bulurken, 30 yaşındaki yıldıza senelik 2 milyon euro'nun üstünde vermek istemiyor. takımlarıyla yaptığı görüşmelerden de sonuç alamayan 'in yeni sezon öncesi Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi bekleniyor.

  1. 19.7.2019
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