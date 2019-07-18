Fenerbahçe'nin ilk haftadaki rakibi Gazişehir oldu
Süper Lig'de 2019- 2020 Cemil Usta Sezonu'nun fikstürü belli oldu. Buna göre Fenerbahçe ilk hafta ligin yeni ekibi Gazişehir'i konuk edecek. Kanarya; 3. haftada Trabzonspor, 6. haftada Galatasaray, 16. haftada Beşiktaş derbilerine çıkacak.
Süper Lig'de 2019- 2020 Cemil Usta Sezonu'nun fikstürü belli oldu. Buna göre Fenerbahçe ilk hafta ligin yeni ekibi Gazişehir'i konuk edecek. Kanarya; 3. haftada Trabzonspor, 6. haftada Galatasaray, 16. haftada Beşiktaş derbilerine çıkacak. Sarı-lacivertliler, Trabzon ve Beşiktaş ile Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.
- 18.7.2019
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin fb çok daha ileriye dönük transferler yapıyor genç,potansiyel transferler.gs günü kurtarmanın peşinde.
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin seri transferi brz yüzümüzü güldürdü ama gs bu yıl yine transferde kötü genç ileriye dönük oyuncu nerdeyse yok günlük düşünülüyor çok net
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Napoli’den Onyekuru’ya 15 milyon euro
Toplam 1
Yorum
diagne diagne hangi takıma giderse o takım şampiyon olur. diagne gol krallarının kralı.
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