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18 Temmuz 2019, Perşembe
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'nin ilk haftadaki rakibi oldu

Fenerbahçe'nin ilk haftadaki rakibi Gazişehir oldu

'de 2019- 'nun fikstürü belli oldu. Buna göre ilk hafta ligin yeni ekibi 'i konuk edecek. Kanarya; 3. haftada , 6. haftada , 16. haftada derbilerine çıkacak.

'de 2019- 'nun fikstürü belli oldu. Buna göre ilk hafta ligin yeni ekibi 'i konuk edecek. Kanarya; 3. haftada , 6. haftada , 16. haftada derbilerine çıkacak. Sarı-lacivertliler, ve Beşiktaş ile 'de kozlarını paylaşacak.

  1. 18.7.2019
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