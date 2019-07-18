Derrick Williams Fenerbahçe Beko'da! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Derrick Williams Fenerbahçe Beko'da!

Beko'da!

Derrick Williams Fenerbahçe Beko'da!

 Beko, Nando de Colo, ve 'ın ardından önemli bir transfere daha imza attı. Fenerbahçe Beko, ’ten ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Beko, Nando de Colo, ve 'ın ardından önemli bir transfere daha imza attı.

Derrick LeRon Williams, 2011 Seçmeleri'nde tarafından 2. sırada seçilmişti.

NBA'deki macerasının ardından kariyerine 'nın takımında devam eden ABD'li yıldız, şimdi Fenerbahçe formasını terletecek.

  1. 18.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Derrick Williams Fenerbahçe Beko'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN