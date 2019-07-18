Derrick Williams Fenerbahçe Beko'da!

Fenerbahçe Beko, Nando de Colo, Leo Westermann ve Berkay Candan'ın ardından önemli bir transfere daha imza attı.

Derrick LeRon Williams, 2011 NBA Seçmeleri'nde Minnesota Timberwolves tarafından 2. sırada seçilmişti.

NBA'deki macerasının ardından kariyerine Almanya'nın Bayern Münih takımında devam eden ABD'li yıldız, şimdi Fenerbahçe formasını terletecek.