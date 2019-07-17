Josef Fenerbahçe'ye pahalı geldi

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon başında 12 milyon euro bedelle Al Ahli'ye sattığı Josef için harekete geçmişti. Arap ekibinde yıllık 6 milyon euro kazanan Brezilyalı orta saha, sarı-lacivertliler için 1.5 milyon euro feda edebileceğini iletmişti. Ancak 3 milyon euro'dan yukarı çıkmak istemeyen Fenerbahçe Yönetimi, teknik direktör Ersun Yanal'ın da bu transfer ısrarcı olmamasından dolayı görüşmeleri askıya aldı.