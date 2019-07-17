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17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Josef 'ye pahalı geldi

Josef Fenerbahçe'ye pahalı geldi

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon başında 12 milyon euro bedelle 'ye sattığı Josef için harekete geçmişti. Arap ekibinde yıllık 6 milyon euro kazanan Brezilyalı orta saha, sarı-lacivertliler için 1.5 milyon euro feda edebileceğini iletmişti.

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon başında 12 milyon euro bedelle 'ye sattığı Josef için harekete geçmişti. Arap ekibinde yıllık 6 milyon euro kazanan Brezilyalı orta saha, sarı-lacivertliler için 1.5 milyon euro feda edebileceğini iletmişti. Ancak 3 milyon euro'dan yukarı çıkmak istemeyen Yönetimi, teknik direktör 'ın da bu transfer ısrarcı olmamasından dolayı görüşmeleri askıya aldı.

  1. 17.7.2019
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