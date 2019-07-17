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17 Temmuz 2019, Çarşamba
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'den haberler (17.07.19)

Fenerbahçe'den haberler (17.07.19)

SK'de yaşanan son gelişmeleri FOTOMAC.COM.TR olarak sizler için derledik. İşte Sarı-lacivertli kulüpte son gelişmeler ve yaşananlar... FOTOMAC.COM.TR

SAMANDIRA'DA ÇİFT İDMAN

13 Temmuz'da sona eren kampının ardından iki gün izin yapan Fenerbahçeli futbolcular, dün tesislerinde çalışmalara devam etti. Teknik direktör yönetiminde sabah hafif tempoda çalışan sarı-lacivertliler, akşam ise taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi.

HIRS KÜPÜ CİĞERCİ!
Sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz yıl forma giyemeyen , öncesi idmanlarda öne çıkan isimlerden olmayı başardı. İdman verileriyle dikkat çeken 27 yaşındaki futbolcu, performansı ve hırsıyla teknik heyetin gözüne girdi. Tolga, ile oynanan hazırlık maçında da tam puan almıştı.

BERKAY CAN F.BAHÇE'DE
De Colo ve Westermann gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Beko, transferde hız kesmiyor. Derrick Williams'la da büyük ölçüde anlaşan sarı-lacivertliler, dün de Büyükçekmece forması giyen Berkay Candan'ı renklerine kattı. 2.05'lik 26 yaşındaki oyuncu, 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

İSTENMEYEN ADAM BENZİA
Büyük umutlarla kiralandığı geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaşatan Benzia, istenmeyen adam oldu. Bonservisinin bulunduğu Lille'in yeni sezon kadrosunda düşünmediği Cezayirli oyuncunun, 'a önerildiği kaydedildi. 24 yaşındaki futbolcunun Yunan ekibine kiralanabileceği ifade edildi.

'KAHRAMANIMIZ OL MESUT ABİ!'
Fenerbahçe taraftarı ikizler Yağız ve Kuzey'in, 'e yazdığı mektup, sosyal medyanın en çok konuşulanlarındandı. 10 yaşındaki ikizler, yıldız futbolcuya şunları söyledi: "Babamdan bir forma istedim ama arkasında 'Mesut Özil' yazsın istiyorum. Kahramanım olsun. Senin bize, bizim de sana ihtiyacımız var."

  1. 17.7.2019
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