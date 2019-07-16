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16 Temmuz 2019, Salı
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'den atağı

Fenerbahçe'den Mert Çetin atağı

, ’nin 22 yaşındaki stoperi için teklif yaptı. Başkent ekibi 2.5 milyon euro talep etti. da devrede. Sarı-lacivertliler transferde bir adım önde.

çalışmalarına devam eden , stoper için 'ne teklif yaptı. Yönetim, 'ın da istediği 22 yaşındaki oyuncu için resmi hamle yaparak bir adım öne geçerken, başkent ekibinin 2.5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği bildirildi. Görüşmeler sürüyor. 3 kez U21 'nda görev yapan Mert sağ ve sol stoper oynayabiliyor. Geçen sezon 1. Lig ve 'nda 26 maçta forma giyip, 1 gol attı. Mert'in Gençlerbirliği ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

KOLAROV'DA YENİ STRATEJİ
Aleksandar Kolarov için taktik değiştirildi. Daha önce bu transferi bedelsiz bitirmeyi hedefleyen sarı-lacivertli yönetimin, bir miktar bonservis verilmesine yeşil ışık yaktığı bildirildi. Roma ile yapılacak görüşme sonrası transferin netleşmesi bekleniyor. 33 yaşındaki Sırp sol bekle daha önce anlaşılmıştı.

ÖNCELİK GELENLER
Sevilla? Sportif Direktörü Monchi, transferde önceliğinin gidenler olmadığını söyledi. İspanyol ekibi şu ana kadar 10 transfer için 123.5 milyon euro harcadı. Satış listesindeki için Fenerbahçe de kiralama teklifi yapmıştı. Henüz gelişme yok.

  1. 16.7.2019
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