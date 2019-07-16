Fenerbahçe'den Mert Çetin atağı
Fenerbahçe, Gençlerbirliği’nin 22 yaşındaki stoperi için teklif yaptı. Başkent ekibi 2.5 milyon euro talep etti. Galatasaray da devrede. Sarı-lacivertliler transferde bir adım önde.
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, stoper Mert Çetin için Gençlerbirliği'ne teklif yaptı. Yönetim, Galatasaray'ın da istediği 22 yaşındaki oyuncu için resmi hamle yaparak bir adım öne geçerken, başkent ekibinin 2.5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği bildirildi. Görüşmeler sürüyor. 3 kez U21 Milli Takımı'nda görev yapan Mert sağ ve sol stoper oynayabiliyor. Geçen sezon Spor Toto 1. Lig ve Türkiye Kupası'nda 26 maçta forma giyip, 1 gol attı. Mert'in Gençlerbirliği ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
KOLAROV'DA YENİ STRATEJİ
Aleksandar Kolarov için taktik değiştirildi. Daha önce bu transferi bedelsiz bitirmeyi hedefleyen sarı-lacivertli yönetimin, bir miktar bonservis verilmesine yeşil ışık yaktığı bildirildi. Roma ile yapılacak görüşme sonrası transferin netleşmesi bekleniyor. 33 yaşındaki Sırp sol bekle daha önce anlaşılmıştı.
ÖNCELİK GELENLER
Sevilla? Sportif Direktörü Monchi, transferde önceliğinin gidenler olmadığını söyledi. İspanyol ekibi şu ana kadar 10 transfer için 123.5 milyon euro harcadı. Satış listesindeki Kjaer için Fenerbahçe de kiralama teklifi yapmıştı. Henüz gelişme yok.
- 16.7.2019
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Beşiktaş'tan yeni sezon formaları hakkında açıklama
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Yorum
mehmet olmamış
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Çetiner Erdoğan vefat etti
Toplam 1
Yorum
misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Fenerbahçe'den Mert Çetin atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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