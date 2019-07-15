Khedira Fenerbahçe'yi reddetti!
Sami Khedira hayali bitti... Alman maestronun, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan aldığı transfer tekliflerini geri çevirdiği bildirildi. İtalyan basını, 32 yaşındaki orta sahanın en az bir yıl daha yüksek seviyelerde oynamak istediğini belirtti. İstediği takım olmazsa, MLS'ye gideceğini iddia etti.
Sami Khedira hayali bitti... Alman maestronun, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan aldığı transfer tekliflerini geri çevirdiği bildirildi. İtalyan basını, 32 yaşındaki orta sahanın en az bir yıl daha yüksek seviyelerde oynamak istediğini belirtti. İstediği takım olmazsa, MLS'ye gideceğini iddia etti.
- 15.7.2019
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Beşiktaş'tan yeni sezon formaları hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
mehmet olmamış
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Çetiner Erdoğan vefat etti
Toplam 1
Yorum
misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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