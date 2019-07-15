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15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Khedira 'yi reddetti!

Khedira Fenerbahçe'yi reddetti!

hayali bitti... Alman maestronun, ve 'tan aldığı tekliflerini geri çevirdiği bildirildi. İtalyan basını, 32 yaşındaki orta sahanın en az bir yıl daha yüksek seviyelerde oynamak istediğini belirtti. İstediği takım olmazsa, 'ye gideceğini iddia etti.

hayali bitti... Alman maestronun, ve 'tan aldığı tekliflerini geri çevirdiği bildirildi. İtalyan basını, 32 yaşındaki orta sahanın en az bir yıl daha yüksek seviyelerde oynamak istediğini belirtti. İstediği takım olmazsa, 'ye gideceğini iddia etti.

  1. 15.7.2019
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