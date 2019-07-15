Khedira Fenerbahçe'yi reddetti!

Sami Khedira hayali bitti... Alman maestronun, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan aldığı transfer tekliflerini geri çevirdiği bildirildi. İtalyan basını, 32 yaşındaki orta sahanın en az bir yıl daha yüksek seviyelerde oynamak istediğini belirtti. İstediği takım olmazsa, MLS'ye gideceğini iddia etti.