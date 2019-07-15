Fenerbahçe, Jailson'u da Çizme'ye göndermeye hazırlanıyor. İnter'in Brezilyalı ön libero için 8 milyon euro'luk teklifte bulunduğu, pazarlıkların sürdüğü gelen haberler arasında...
Fenerbahçe'nin talebi ise 10 milyon euro. İnter kabul ederse, 23 yaşındaki Jailson da Eljif'le birlikte Serie A'nın yolunu tutacak. Zajc'ı isteyen Betis'le ise görüşmeler devam ediyor.
- 15.7.2019
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
İnter’den Jailson için 8 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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