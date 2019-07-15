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15 Temmuz 2019, Pazartesi
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’den için 8 milyon euro

İnter’den Jailson için 8 milyon euro

, 'u da Çizme'ye göndermeye hazırlanıyor. 'in Brezilyalı ön libero için 8 milyon euro'luk teklifte bulunduğu, pazarlıkların sürdüğü gelen haberler arasında...

'nin talebi ise 10 milyon euro. kabul ederse, 23 yaşındaki da Eljif'le birlikte Serie A'nın yolunu tutacak. Zajc'ı isteyen Betis'le ise görüşmeler devam ediyor.

  1. 15.7.2019
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