Fenerbahçe'nin yeni transferi Rodrigues’ten satışlara destek!

Kombine satış merkezine de giden yıldız futbolcu, bir taraftarlarla da kısa süreli sohbet etti. Rodrigues daha sonra yöneticilerle birlikte stat ve müzeyi gezip, kulüp tarihiyle ilgili de bilgi aldı.



KORAY ŞENER UNUTULMADI

Geçtiğimiz sezon Türk Telekom'da oynanan G.Saray-F.Bahçe derbisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koray Şener, doğum gününde unutulmadı. Birçok dernek yöneticisi ve taraftarlar, Fenerbahçe Koray'ı kabri başında andı.