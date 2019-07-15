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15 Temmuz 2019, Pazartesi
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'nin yeni transferi Rodrigues’ten satışlara destek!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Rodrigues’ten satışlara destek!

Sarı-lacivertlilerin yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı isimlerden olan Garry Rodrigues, resmi açıklamanın yapıldığı anlarda Ülker Stadı'ndaydı.

Kombine satış merkezine de giden yıldız futbolcu, bir taraftarlarla da kısa süreli sohbet etti. Rodrigues daha sonra yöneticilerle birlikte stat ve müzeyi gezip, kulüp tarihiyle ilgili de bilgi aldı.

KORAY ŞENER UNUTULMADI
Geçtiğimiz sezon 'da oynanan G.Saray-F.Bahçe derbisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koray Şener, doğum gününde unutulmadı. Birçok dernek yöneticisi ve taraftarlar, Koray'ı kabri başında andı.

  1. 15.7.2019
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