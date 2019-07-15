Fenerbahçe'nin yeni transferi Rodrigues’ten satışlara destek!
Sarı-lacivertlilerin yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı isimlerden olan Garry Rodrigues, resmi açıklamanın yapıldığı anlarda Fenerbahçe Ülker Stadı'ndaydı.
Kombine satış merkezine de giden yıldız futbolcu, bir taraftarlarla da kısa süreli sohbet etti. Rodrigues daha sonra yöneticilerle birlikte stat ve müzeyi gezip, kulüp tarihiyle ilgili de bilgi aldı.
KORAY ŞENER UNUTULMADI
Geçtiğimiz sezon Türk Telekom'da oynanan G.Saray-F.Bahçe derbisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koray Şener, doğum gününde unutulmadı. Birçok dernek yöneticisi ve taraftarlar, Fenerbahçe Koray'ı kabri başında andı.
- 15.7.2019
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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