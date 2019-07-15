Fenerbahçe'de varsa yoksa Skrtel

Sözleşmesi sona eren Skrtel'i kadroda tutmanın planlarını yapan Fenerbahçe, temaslarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, 34 yaşındaki stoperle 1.6 milyon euro'dan 1 yıllık sözleşme yapmayı planlarken, Slovak oyuncu 2 milyon euro'dan 2 senelik anlaşmada diretiyor. Bu arada İskoç Rangers ile İtalyan ekibi Parma'nın da Skrtel için devrede olduğu belirtiliyor.