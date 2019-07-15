Fenerbahçe'de varsa yoksa Skrtel
Sözleşmesi sona eren Skrtel'i kadroda tutmanın planlarını yapan Fenerbahçe, temaslarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, 34 yaşındaki stoperle 1.6 milyon euro'dan 1 yıllık sözleşme yapmayı planlarken, Slovak oyuncu 2 milyon euro'dan 2 senelik anlaşmada diretiyor.
Sözleşmesi sona eren Skrtel'i kadroda tutmanın planlarını yapan Fenerbahçe, temaslarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, 34 yaşındaki stoperle 1.6 milyon euro'dan 1 yıllık sözleşme yapmayı planlarken, Slovak oyuncu 2 milyon euro'dan 2 senelik anlaşmada diretiyor. Bu arada İskoç Rangers ile İtalyan ekibi Parma'nın da Skrtel için devrede olduğu belirtiliyor.
- 15.7.2019
-
Beşiktaş'tan yeni sezon formaları hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
mehmet olmamış
-
Çetiner Erdoğan vefat etti
Toplam 1
Yorum
misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
-
Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Fenerbahçe'de varsa yoksa Skrtel haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.