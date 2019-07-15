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15 Temmuz 2019, Pazartesi
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'de varsa yoksa Skrtel

Fenerbahçe'de varsa yoksa Skrtel

Sözleşmesi sona eren Skrtel'i kadroda tutmanın planlarını yapan , temaslarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, 34 yaşındaki stoperle 1.6 milyon euro'dan 1 yıllık sözleşme yapmayı planlarken, Slovak oyuncu 2 milyon euro'dan 2 senelik anlaşmada diretiyor.

Sözleşmesi sona eren Skrtel'i kadroda tutmanın planlarını yapan , temaslarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, 34 yaşındaki stoperle 1.6 milyon euro'dan 1 yıllık sözleşme yapmayı planlarken, Slovak oyuncu 2 milyon euro'dan 2 senelik anlaşmada diretiyor. Bu arada İskoç Rangers ile İtalyan ekibi Parma'nın da Skrtel için devrede olduğu belirtiliyor.

  1. 15.7.2019
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