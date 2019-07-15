Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Kutsal bir duruş

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FETÖ'cü teröristlerin hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde bir mesaj yayımladı. Koç, mesajında, "15 Temmuz, ülkemizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen FETÖ terör örgütünün hayata geçirdiği darbe girişimi olarak tarihimize kazınmıştır. Türk Milleti o gün Cumhurbaşkanımızın liderliği ve önderliğinde harekete geçmiş; Hükümeti, Cumhuriyetimizin değerlerine bağlı askerleri ve Atamızın "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözleriyle büyük bir sorumluluk yüklediği vatandaşlarıyla, topyekün birlik ve beraberlik içerisinde bu hain saldırıya karşı koymuştur" ifadelerini kullandı.



Başkan Koç, açıklamasına şöyle devam etti: "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümünde, ülkemiz ve milletimizin tarihe geçen bu kutsal duruşunu bir kez daha saygıyla hatırlıyor; hayatını kaybeden tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Sözde şike kumpası davası ile FETÖ terör örgütüne karşı mücadelenin ilk ateşini yakan ve bu yapılanmaya dair tepkisini tüm camiasıyla karşılarında dimdik durarak gösteren Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bir bireyi olarak tüm camiamız adına söylemek isterim ki; Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün izinde ilelebet yaşayacak ve bu karanlık terör örgütlerine hiçbir zaman teslim olmayacaktır."