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14 Temmuz 2019, Pazar
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'nin Elmas'ı

Napoli'nin Elmas'ı

'ın 'ye transferinin tamamlandığı iddia edildi. Ünlü gazeteci Di Marzio iki kulübün kesin anlaşmaya vardığını açıklarken, ve Footbal Italia da Eljif Elmas'ın 16 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslarla birlikte Serie A ekibine olduğunu duyurdu.

19 yaşındaki oyuncu için son detayların görüşüldüğü belirtilirken, en geç 48 saat içinde anlaşmanın resmiyete döküleceği ve Eljif'in sağlık kontrolü için 'ya gideceği kaydedildi. 'nin Elmas'ın güç ve saf yeteneğine güvendiği, Çizme futbolunun yeni yıldız adayı Nicola Barella'dan bile daha güçlü olabileceğine inandığı kaydedildi.

  1. 14.7.2019
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