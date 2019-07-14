Napoli'nin Elmas'ı
Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferinin tamamlandığı iddia edildi. Ünlü gazeteci Di Marzio iki kulübün kesin anlaşmaya vardığını açıklarken, Sky Sports ve Footbal Italia da Eljif Elmas'ın 16 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslarla birlikte Serie A ekibine transfer olduğunu duyurdu.
19 yaşındaki oyuncu için son detayların görüşüldüğü belirtilirken, en geç 48 saat içinde anlaşmanın resmiyete döküleceği ve Eljif'in sağlık kontrolü için İtalya'ya gideceği kaydedildi. Carlo Ancelotti'nin Elmas'ın güç ve saf yeteneğine güvendiği, Çizme futbolunun yeni yıldız adayı Nicola Barella'dan bile daha güçlü olabileceğine inandığı kaydedildi.
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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