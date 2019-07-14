Napoli'nin Elmas'ı

19 yaşındaki oyuncu için son detayların görüşüldüğü belirtilirken, en geç 48 saat içinde anlaşmanın resmiyete döküleceği ve Eljif'in sağlık kontrolü için İtalya'ya gideceği kaydedildi. Carlo Ancelotti'nin Elmas'ın güç ve saf yeteneğine güvendiği, Çizme futbolunun yeni yıldız adayı Nicola Barella'dan bile daha güçlü olabileceğine inandığı kaydedildi.