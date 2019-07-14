Hooijdonk: Hep kalbimde - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
14 Temmuz 2019, Pazar
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Hooijdonk: Hep kalbimde

Hooijdonk: Hep kalbimde

, 'ye imza attığı günü unutmadı: " önce bugün (dün) Fenerbahçe'yle sözleşme imzaladım. Bu harika tecrübe için ve ilk günümden ikinci şampiyonluğuma kadar bana hep evimde hissettirdikleri için taraftarlara teşekkür ederim. Bu iki unutulmaz yıl hep kalbimde olacak."

Pierre van Hooijdonk, 'ye imza attığı günü unutmadı: " önce bugün (dün) Fenerbahçe'yle sözleşme imzaladım. Bu harika tecrübe için ve ilk günümden ikinci şampiyonluğuma kadar bana hep evimde hissettirdikleri için taraftarlara teşekkür ederim. Bu iki unutulmaz yıl hep kalbimde olacak."

  1. 14.7.2019
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