Hooijdonk: Hep kalbimde

Pierre van Hooijdonk, Fenerbahçe'ye imza attığı günü unutmadı: "16 yıl önce bugün (dün) Fenerbahçe'yle sözleşme imzaladım. Bu harika tecrübe için ve ilk günümden ikinci şampiyonluğuma kadar bana hep evimde hissettirdikleri için taraftarlara teşekkür ederim. Bu iki unutulmaz yıl hep kalbimde olacak."