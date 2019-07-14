Hooijdonk: Hep kalbimde
Pierre van Hooijdonk, Fenerbahçe'ye imza attığı günü unutmadı: "16 yıl önce bugün (dün) Fenerbahçe'yle sözleşme imzaladım. Bu harika tecrübe için ve ilk günümden ikinci şampiyonluğuma kadar bana hep evimde hissettirdikleri için taraftarlara teşekkür ederim. Bu iki unutulmaz yıl hep kalbimde olacak."
Pierre van Hooijdonk, Fenerbahçe'ye imza attığı günü unutmadı: "16 yıl önce bugün (dün) Fenerbahçe'yle sözleşme imzaladım. Bu harika tecrübe için ve ilk günümden ikinci şampiyonluğuma kadar bana hep evimde hissettirdikleri için taraftarlara teşekkür ederim. Bu iki unutulmaz yıl hep kalbimde olacak."
- 14.7.2019
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Toplam 1
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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Toplam 2
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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