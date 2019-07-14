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14 Temmuz 2019, Pazar
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’dan Kolarov'a şartlı onay

Fonseca’dan Kolarov'a şartlı onay

'de gözler transferine çevrildi. Sırp sol bekle anlaşan yönetim, 'nın inadını kırmaya uğraşıyor. Portekizli teknik adamın, 'ya, "Kolarov'un yeri zor dolar. İyi bir takviye olmadan onun ayrılığına onay vermem" dediği bildirildi.

'de gözler transferine çevrildi. Sırp sol bekle anlaşan yönetim, 'nın inadını kırmaya uğraşıyor. Portekizli teknik adamın, 'ya, "Kolarov'un yeri zor dolar. İyi bir takviye olmadan onun ayrılığına onay vermem" dediği bildirildi. Roma'nın savunmaya istediği oyuncuyu alması halinde Kolarov'u bırakacağı belirtildi.

  1. 14.7.2019
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