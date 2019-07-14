Fonseca’dan Kolarov'a şartlı onay
Fenerbahçe'de gözler Aleksandar Kolarov transferine çevrildi. Sırp sol bekle anlaşan yönetim, Fonseca'nın inadını kırmaya uğraşıyor. Portekizli teknik adamın, Roma'ya, "Kolarov'un yeri zor dolar. İyi bir takviye olmadan onun ayrılığına onay vermem" dediği bildirildi.
Fenerbahçe'de gözler Aleksandar Kolarov transferine çevrildi. Sırp sol bekle anlaşan yönetim, Fonseca'nın inadını kırmaya uğraşıyor. Portekizli teknik adamın, Roma'ya, "Kolarov'un yeri zor dolar. İyi bir takviye olmadan onun ayrılığına onay vermem" dediği bildirildi. Roma'nın savunmaya istediği oyuncuyu alması halinde Kolarov'u bırakacağı belirtildi.
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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