Fenerbahçe'nin yeni transferi Rodrigues: Şampiyon olacağız

Sarı-lacivertli ekipte bulunmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Garry, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynayacağım için gurur duyuyorum. Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum, çok özel hislere sahibim. Burada şampiyon olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" diye konuştu.

Deneyimli sol açık, taraftarın desteğinden dolayı motivasyonunun en üst seviyeye çıktığını aktararak, "Taraftarının desteği her oyuncuyu mutlu eder. Bu sevgiyi karşılıksız bırakmayıp elimden geleni yapacağım. Fenerbahçe gibi büyük takımların amacı her zaman şampiyon olmaktır. Şampiyonların amacı şampiyon olmaktır. Benim amacım da bu. Bu amaç doğrultusunda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Yeşil Burun Adalı oyuncu, Al İttihad'dan satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiralandı. Suudi ekibine para ödenmeyeceği ifade edildi. Rodrigues'in ise 2 milyon euro yıllık garanti ücret alacağı belirtiliyor.



SON 4 YILDA EZELİ RAKİPTEN 5. TRANSFER

Garry, Fenerbahçe'nin son 4 yılda daha önce ezeli rakiplerinde forma giyen 5'inci transferi oldu. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'dan Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz ile Beşiktaş'tan İsmail Köybaşı ve Tolgay'ı da kadrosuna katmıştı.

RODRİGUES geçen sezon Al İttihad'da 11 maçta forma giyip 1 gol attı. Tecrübeli oyuncu kariyerinde ise G.Saray (78 maç/16 gol-16 asist), PAOK (58 maç/13 gol-14 asist), Levski Sofya (45 maç/19 gol-11 asist), Elche (42 maç/3gol-3 asist) ve Dordrecht (23 maç/5 gol-6 asist) formaları giydi.