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14 Temmuz 2019, Pazar
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'nin yeni transferi Rodrigues: Şampiyon olacağız

Fenerbahçe'nin yeni transferi Rodrigues: Şampiyon olacağız

, Garry Rodrigues'i de 2 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. 28 yaşındaki oyuncu ilk açıklamalarını FBTV'ye yaptı. “Şu an çok özel hislere sahibim. Fenerbahçe gibi büyük takımların amacı her zaman şampiyon olmaktır. Benim amacım da bu”

Sarı-lacivertli ekipte bulunmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Garry, " gibi büyük bir kulüpte oynayacağım için gurur duyuyorum. Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum, çok özel hislere sahibim. Burada şampiyon olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" diye konuştu.
Deneyimli sol açık, taraftarın desteğinden dolayı motivasyonunun en üst seviyeye çıktığını aktararak, "Taraftarının desteği her oyuncuyu mutlu eder. Bu sevgiyi karşılıksız bırakmayıp elimden geleni yapacağım. Fenerbahçe gibi büyük takımların amacı her zaman şampiyon olmaktır. Şampiyonların amacı şampiyon olmaktır. Benim amacım da bu. Bu amaç doğrultusunda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SATIN ALMA OPSİYONU VAR
Yeşil Burun Adalı oyuncu, 'dan satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiralandı. Suudi ekibine para ödenmeyeceği ifade edildi. Rodrigues'in ise 2 milyon euro yıllık garanti ücret alacağı belirtiliyor.

SON 4 YILDA EZELİ RAKİPTEN 5. TRANSFER
Garry, Fenerbahçe'nin son 4 yılda daha önce ezeli rakiplerinde forma giyen 5'inci transferi oldu. Sarı-lacivertliler, 'dan ve ile 'tan ve Tolgay'ı da kadrosuna katmıştı.
RODRİGUES geçen sezon Al İttihad'da 11 maçta forma giyip 1 gol attı. Tecrübeli oyuncu kariyerinde ise G.Saray (78 maç/16 gol-16 asist), PAOK (58 maç/13 gol-14 asist), (45 maç/19 gol-11 asist), Elche (42 maç/3gol-3 asist) ve Dordrecht (23 maç/5 gol-6 asist) formaları giydi.

  1. 14.7.2019
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