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14 Temmuz 2019, Pazar
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'nin gündemindeki ’den topbaşı

Fenerbahçe'nin gündemindeki Kjaer’den topbaşı

'nin kadrosuna katmaya çalıştığı Simon , takımı Sevilla ile yeni sezon hazırlıklarına başladı. Danimarka 'nda yer aldığı için takımdan ayrı izin yapan tecrübeli savunmacı, tatilinin bir bölümünü de 'da geçirmişti.

Estadıodeportıvo.com, 30 yaşındaki stoperin sarı-lacivertli ekibe kiralanması konusunda pazarlıkların sürdüğünü bildirdi. 'e 'dan da bazı takımların ilgi gösterdiği ancak resmi teklif olmadığı dile getirildi.

  1. 14.7.2019
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