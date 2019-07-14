Fenerbahçe'den yeni transferlere 5.7 milyon euro

Bunun 3.5 milyon euro'su Muriç için Rizespor'a (ayrıca 4 futbolcu verildi) giderken, kaleci Altay'a karşılık MKE Ankaragücü'ne 1.5 milyon euro, Allahyar için de Esteghlal'e 750 bin euro verildi. Kruse (imza parası hariç), Emre, Murat ve Rodrigues (kiralık) için kasadan bonservis parası çıkmadı. Sadece Eljif'in Napoli'ye satışından bu rakamın 3 katı 16 milyon euro gelir gelecek.



TRANSFERLER SÜRECEK

Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, Rodrigues'in camiaya hayırlı olmasını dileyerek, "Fenerbahçe'nin ve ligin dinamiklerine uygun bir kadro kuruyoruz. Çalışmalarımız devam edecek. Kombine satışımız belli bir sayıya ulaştı. Geçen sezondan sonra bu havayı yakalamak çok önemli. İnşallah lige güzel başlayacağız ve öyle devam edeceğiz" dedi.