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14 Temmuz 2019, Pazar
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'den yeni transferlere 5.7 milyon euro

Fenerbahçe'den yeni transferlere 5.7 milyon euro

Transferde tam gaz giden , Garry Rodrigues ile birlikte bu sezon 7'nci oyuncuyu kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli ekip renklerine bağladığı Kruse, Muriç, , Allahyar, Rodrigues, Murat Sağlam ve Altay için toplam 5 milyon 750 bin euro bonservis bedeli ödedi.

Bunun 3.5 milyon euro'su Muriç için Rizespor'a (ayrıca 4 futbolcu verildi) giderken, kaleci Altay'a karşılık MKE Ankaragücü'ne 1.5 milyon euro, Allahyar için de Esteghlal'e 750 bin euro verildi. Kruse (imza parası hariç), , Murat ve Rodrigues (kiralık) için kasadan bonservis parası çıkmadı. Sadece Eljif'in 'ye satışından bu rakamın 3 katı 16 milyon euro gelir gelecek.

TRANSFERLER SÜRECEK
Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, Rodrigues'in camiaya hayırlı olmasını dileyerek, "'nin ve ligin dinamiklerine uygun bir kadro kuruyoruz. Çalışmalarımız devam edecek. Kombine satışımız belli bir sayıya ulaştı. Geçen sezondan sonra bu havayı yakalamak çok önemli. İnşallah lige güzel başlayacağız ve öyle devam edeceğiz" dedi.

  1. 14.7.2019
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