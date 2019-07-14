Fenerbahçe'den yeni transferlere 5.7 milyon euro
Transferde tam gaz giden Fenerbahçe, Garry Rodrigues ile birlikte bu sezon 7'nci oyuncuyu kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli ekip renklerine bağladığı Kruse, Muriç, Emre, Allahyar, Rodrigues, Murat Sağlam ve Altay için toplam 5 milyon 750 bin euro bonservis bedeli ödedi.
Bunun 3.5 milyon euro'su Muriç için Rizespor'a (ayrıca 4 futbolcu verildi) giderken, kaleci Altay'a karşılık MKE Ankaragücü'ne 1.5 milyon euro, Allahyar için de Esteghlal'e 750 bin euro verildi. Kruse (imza parası hariç), Emre, Murat ve Rodrigues (kiralık) için kasadan bonservis parası çıkmadı. Sadece Eljif'in Napoli'ye satışından bu rakamın 3 katı 16 milyon euro gelir gelecek.
TRANSFERLER SÜRECEK
Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, Rodrigues'in camiaya hayırlı olmasını dileyerek, "Fenerbahçe'nin ve ligin dinamiklerine uygun bir kadro kuruyoruz. Çalışmalarımız devam edecek. Kombine satışımız belli bir sayıya ulaştı. Geçen sezondan sonra bu havayı yakalamak çok önemli. İnşallah lige güzel başlayacağız ve öyle devam edeceğiz" dedi.
- 14.7.2019
-
Beşiktaş'tan yeni sezon formaları hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
mehmet olmamış
-
Çetiner Erdoğan vefat etti
Toplam 1
Yorum
misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
-
Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Fenerbahçe'den yeni transferlere 5.7 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.