Fenerbahçe'den Hugo'ya kanca
Stoper arayan Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın da gündeminde olan Vitor Hugo için Fiorentina'ya teklif yaptığı iddia edildi... Sarı-lacivertli ekibin 28 yaşındaki savunmacıyı kiralamak istediği, görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Hugo'nun Fiorentina ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Stoper arayan Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın da gündeminde olan Vitor Hugo için Fiorentina'ya teklif yaptığı iddia edildi... Sarı-lacivertli ekibin 28 yaşındaki savunmacıyı kiralamak istediği, görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Hugo'nun Fiorentina ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 14.7.2019
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mehmet olmamış
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Çetiner Erdoğan vefat etti
Toplam 1
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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