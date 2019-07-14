Fenerbahçe'den Hugo'ya kanca

Stoper arayan Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın da gündeminde olan Vitor Hugo için Fiorentina'ya teklif yaptığı iddia edildi... Sarı-lacivertli ekibin 28 yaşındaki savunmacıyı kiralamak istediği, görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Hugo'nun Fiorentina ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.