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14 Temmuz 2019, Pazar
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'den 'ya kanca

Fenerbahçe'den Hugo'ya kanca

Stoper arayan 'nin 'ın da gündeminde olan Vitor için 'ya teklif yaptığı iddia edildi... Sarı-lacivertli ekibin 28 yaşındaki savunmacıyı kiralamak istediği, görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Hugo'nun Fiorentina ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Stoper arayan 'nin 'ın da gündeminde olan Vitor için 'ya teklif yaptığı iddia edildi... Sarı-lacivertli ekibin 28 yaşındaki savunmacıyı kiralamak istediği, görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Hugo'nun Fiorentina ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

  1. 14.7.2019
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