Fenerbahçe'de Zajc’a Betis talip - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
14 Temmuz 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Zajc’a Betis talip

'de Zajc’a Betis talip

Fenerbahçe'de Zajc’a Betis talip

'ın iyi bir teklif gelirse 'satılabilir' raporu verdiği Miha Zajc'a talip oldu. İspanyol basınında yer alan haberde; forvete Iglesias, sol beke Moreno'yu etmek isteyen temsilcisinin orta sahasını da Fenerbahçeli futbolcu ile güçlendirmek istediği belirtildi.

Zajc için 'saldırgan bir orta saha oyuncusu' yorumu yapılan haberde Betis'in ile temasa geçerek bonservis için istenen rakamı sorduğu belirtildi. Sarı-lacivertli ekibin devre arasında 3.5 milyon euro bonservis+ karşılığında Empoli'den ettiği 25 yaşındaki ön libero için 9 milyon euro talep ettiği belirtildi. Zajc giderse orta sahaya 2 oyuncu transfer edilecek.

Fenerbahçe'de 10 maçta forma giyip, 2 gol atan Zajc'ın sarı-lacivertlilerle 2023 sezonunun sonuna kadar mukavelesi bulunuyor.

  1. 14.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de Zajc’a Betis talip haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN