Fenerbahçe'de Zajc’a Betis talip
Ersun Yanal'ın iyi bir teklif gelirse 'satılabilir' raporu verdiği Miha Zajc'a Real Betis talip oldu. İspanyol basınında yer alan haberde; forvete Iglesias, sol beke Moreno'yu transfer etmek isteyen La Liga temsilcisinin orta sahasını da Fenerbahçeli futbolcu ile güçlendirmek istediği belirtildi.
Zajc için 'saldırgan bir orta saha oyuncusu' yorumu yapılan haberde Betis'in Fenerbahçe ile temasa geçerek bonservis için istenen rakamı sorduğu belirtildi. Sarı-lacivertli ekibin devre arasında 3.5 milyon euro bonservis+Salih Uçan karşılığında Empoli'den transfer ettiği 25 yaşındaki ön libero için 9 milyon euro talep ettiği belirtildi. Zajc giderse orta sahaya 2 oyuncu transfer edilecek.
Fenerbahçe'de 10 maçta forma giyip, 2 gol atan Zajc'ın sarı-lacivertlilerle 2023 sezonunun sonuna kadar mukavelesi bulunuyor.
- 14.7.2019
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mehmet olmamış
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Fenerbahçe'de Zajc’a Betis talip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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