Fenerbahçe'de Zajc’a Betis talip

Zajc için 'saldırgan bir orta saha oyuncusu' yorumu yapılan haberde Betis'in Fenerbahçe ile temasa geçerek bonservis için istenen rakamı sorduğu belirtildi. Sarı-lacivertli ekibin devre arasında 3.5 milyon euro bonservis+Salih Uçan karşılığında Empoli'den transfer ettiği 25 yaşındaki ön libero için 9 milyon euro talep ettiği belirtildi. Zajc giderse orta sahaya 2 oyuncu transfer edilecek.



Fenerbahçe'de 10 maçta forma giyip, 2 gol atan Zajc'ın sarı-lacivertlilerle 2023 sezonunun sonuna kadar mukavelesi bulunuyor.