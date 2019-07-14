Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Skrtel Rangers’a - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
14 Temmuz 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Skrtel Rangers’a

ile sözleşmesi biten Skrtel ’a

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Skrtel Rangers’a

dahil görüştüğü hiçbir takımla anlaşamadıklarını açıklayan , ile teması sürdürüyor... , Rangers'ın Helander ile görüştüğünü ancak Skrtel'in de alternatifler arasında olduğunu söyledi. Gerrard'ın da bu imzaya çok sıcak baktığı vurgulandı.

dahil görüştüğü hiçbir takımla anlaşamadıklarını açıklayan , ile teması sürdürüyor... , Rangers'ın Helander ile görüştüğünü ancak Skrtel'in de alternatifler arasında olduğunu söyledi. Gerrard'ın da bu imzaya çok sıcak baktığı vurgulandı.

  1. 14.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Skrtel Rangers’a haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN