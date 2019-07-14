Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Skrtel Rangers’a
Fenerbahçe dahil görüştüğü hiçbir takımla anlaşamadıklarını açıklayan Martin Skrtel, Rangers ile teması sürdürüyor... Daily Record, Rangers'ın Helander ile görüştüğünü ancak Skrtel'in de alternatifler arasında olduğunu söyledi. Gerrard'ın da bu imzaya çok sıcak baktığı vurgulandı.
Fenerbahçe dahil görüştüğü hiçbir takımla anlaşamadıklarını açıklayan Martin Skrtel, Rangers ile teması sürdürüyor... Daily Record, Rangers'ın Helander ile görüştüğünü ancak Skrtel'in de alternatifler arasında olduğunu söyledi. Gerrard'ın da bu imzaya çok sıcak baktığı vurgulandı.
- 14.7.2019
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Beşiktaş'tan yeni sezon formaları hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
mehmet olmamış
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Çetiner Erdoğan vefat etti
Toplam 1
Yorum
misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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