Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Skrtel Rangers’a

Fenerbahçe dahil görüştüğü hiçbir takımla anlaşamadıklarını açıklayan Martin Skrtel, Rangers ile teması sürdürüyor... Daily Record, Rangers'ın Helander ile görüştüğünü ancak Skrtel'in de alternatifler arasında olduğunu söyledi. Gerrard'ın da bu imzaya çok sıcak baktığı vurgulandı.