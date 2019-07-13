Ya Fenerbahçe ya Bundeliga - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Ya Fenerbahçe ya Bundeliga

Ya ya Bundeliga

Ya Fenerbahçe ya Bundeliga

'nin teklif yaptığı 'nın sarı-lacivertli takım ile Bundesliga arasında yapacağı dile getirildi. , 32 yaşındaki orta sahanın, 'ta gözden düştüğünü belirtirkin, Fenerbahçe seçeneğini değerlendirdiğini yazdı.

'nin teklif yaptığı 'nın sarı-lacivertli takım ile Bundesliga arasında yapacağı dile getirildi. , 32 yaşındaki orta sahanın, 'ta gözden düştüğünü belirtirkin, Fenerbahçe seçeneğini değerlendirdiğini yazdı. La Gazzetta dello Sport'un muhabiri Nicolo Schira ise twitter'da, "Sami Khedira, Juventus'tan ayrılıyor. MLS, ve Fenerbahçe'den gelen teklifler onu ikna etmedi. Kendisi, şu an için Bundesliga'ya geri dönmeyi tercih ediyor" iddiasında bulundu.

  1. 13.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ya Fenerbahçe ya Bundeliga haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN