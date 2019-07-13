Ya Fenerbahçe ya Bundeliga
Fenerbahçe'nin teklif yaptığı Sami Khedira'nın sarı-lacivertli takım ile Bundesliga arasında seçim yapacağı dile getirildi. İspanyol Mundodeportivo, 32 yaşındaki orta sahanın, Juventus'ta gözden düştüğünü belirtirkin, Fenerbahçe seçeneğini değerlendirdiğini yazdı.
Fenerbahçe'nin teklif yaptığı Sami Khedira'nın sarı-lacivertli takım ile Bundesliga arasında seçim yapacağı dile getirildi. İspanyol Mundodeportivo, 32 yaşındaki orta sahanın, Juventus'ta gözden düştüğünü belirtirkin, Fenerbahçe seçeneğini değerlendirdiğini yazdı. La Gazzetta dello Sport'un muhabiri Nicolo Schira ise twitter'da, "Sami Khedira, Juventus'tan ayrılıyor. MLS, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den gelen teklifler onu ikna etmedi. Kendisi, şu an için Bundesliga'ya geri dönmeyi tercih ediyor" iddiasında bulundu.
- 13.7.2019
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Martin Skrtel'den Fenerbahçe sözleri
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR DÖNÜŞÜ OLMASINDA FENERBAHÇEYE NEREYE GİDERSE GİTSİN.
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Koscielny Arsenal'in kampına katılmadı
Toplam 2
Yorum
kaya gel be zalımın oğlu
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Yevhen Konoplyanka kimdir? Yaşı, kariyeri, yaşamı... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
alik konoplanka eski formundan çok uzakta düşüş var gerek yok fos boş transfer gereksiz. paralar boşa gider.
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