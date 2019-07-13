Ya Fenerbahçe ya Bundeliga

Fenerbahçe'nin teklif yaptığı Sami Khedira'nın sarı-lacivertli takım ile Bundesliga arasında seçim yapacağı dile getirildi. İspanyol Mundodeportivo, 32 yaşındaki orta sahanın, Juventus'ta gözden düştüğünü belirtirkin, Fenerbahçe seçeneğini değerlendirdiğini yazdı. La Gazzetta dello Sport'un muhabiri Nicolo Schira ise twitter'da, "Sami Khedira, Juventus'tan ayrılıyor. MLS, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den gelen teklifler onu ikna etmedi. Kendisi, şu an için Bundesliga'ya geri dönmeyi tercih ediyor" iddiasında bulundu.