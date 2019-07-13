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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Son bomba Ndiaye

Son bomba Ndiaye

, Rodrigues transferi sonrası bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isim ise 'ın eski yıldızı Badou Ndiaye.

Transferde fırtına gibi esen Kanarya, Rodrigues'ten sonra bir başka eski G.Saraylı Badou Ndiaye konusunda da mutlu sona ulaştı. Dün kulüp binasında hareketli saatler yaşanırken Ndiaye'nin menajeri William D'avila sarılacivertli yöneticilerle görüştü. 'ın 28 yaşındaki orta saha oyuncusuna onay vermesi üzerine taraflar el sıkıştı. Fenerbahçe'nin Ndiaye'yi kiralama konusunda ile de anlaştığı kaydedildi.
  1. 13.7.2019
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