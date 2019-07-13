Paha biçilmez Elmas
Eljif Elmas için Napoli ile pazarlıklar kıran kırana sürüyor. Henüz anlaşma yok. Sky Sport'tan Luca Marchetti, Napoli'nin son teklifinin 13 milyon euro+bonus olduğunu; Fenerbahçe'nin ise 20 milyon euro istediğini açıkladı. Napoli ‘13 milyon euro+bonus’ önerdi, Fenerbahçe 20 milyon euro istiyor. Roma da devreye girdi.
Eljif Elmas için Napoli ile pazarlıklar kıran kırana sürüyor. Henüz anlaşma yok. Sky Sport'tan Luca Marchetti, Napoli'nin son teklifinin 13 milyon euro+bonus olduğunu; Fenerbahçe'nin ise 20 milyon euro istediğini açıkladı. Europacalcio. it sitesi ise sürpriz bir iddia ortaya attı ve 19 yaşındaki yıldız için Roma'nın da devreye girdiğini duyurdu. Başkent ekibinin, De Rossi'nin ardından Nzonzi'nin de ayrılma ihtimali üzerine Eljif Elmas'ın transferini gündemine aldığı ve Napoli'ye tehdit oluşturduğu ifade edildi.?
LAURENTİİS: 'EĞER ALIRSAK' DEDİM!
Napoli Başkanı De Laurentiis, Eljif için dün yeni bir açıklama yaptı. Laurentiis, "Eljif nerede? Eğer onu şu anda alsam her yerde oynayabilir diye bir şey yok. Daha önce 'eğer alırsak' dedim. 3 hafta daha Dimaro'da kampta olacağız. Gelip gelmeyeceğini göreceğiz" dedi.
- 13.7.2019
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Martin Skrtel'den Fenerbahçe sözleri
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR DÖNÜŞÜ OLMASINDA FENERBAHÇEYE NEREYE GİDERSE GİTSİN.
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Koscielny Arsenal'in kampına katılmadı
Toplam 2
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kaya gel be zalımın oğlu
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Yevhen Konoplyanka kimdir? Yaşı, kariyeri, yaşamı... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
alik konoplanka eski formundan çok uzakta düşüş var gerek yok fos boş transfer gereksiz. paralar boşa gider.
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