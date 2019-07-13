Paha biçilmez Elmas

Eljif Elmas için Napoli ile pazarlıklar kıran kırana sürüyor. Henüz anlaşma yok. Sky Sport'tan Luca Marchetti, Napoli'nin son teklifinin 13 milyon euro+bonus olduğunu; Fenerbahçe'nin ise 20 milyon euro istediğini açıkladı. Europacalcio. it sitesi ise sürpriz bir iddia ortaya attı ve 19 yaşındaki yıldız için Roma'nın da devreye girdiğini duyurdu. Başkent ekibinin, De Rossi'nin ardından Nzonzi'nin de ayrılma ihtimali üzerine Eljif Elmas'ın transferini gündemine aldığı ve Napoli'ye tehdit oluşturduğu ifade edildi.?

LAURENTİİS: 'EĞER ALIRSAK' DEDİM!

Napoli Başkanı De Laurentiis, Eljif için dün yeni bir açıklama yaptı. Laurentiis, "Eljif nerede? Eğer onu şu anda alsam her yerde oynayabilir diye bir şey yok. Daha önce 'eğer alırsak' dedim. 3 hafta daha Dimaro'da kampta olacağız. Gelip gelmeyeceğini göreceğiz" dedi.