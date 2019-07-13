Martin Skrtel’in acelesi yok
Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Martin Skrtel, şu ana kadar adının anıldığı kulüplerin hepsiyle (Fenerbahçe, Başakşehir) görüştüğünü ancak son aşamaya gelemediklerini söyledi.
Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Martin Skrtel, şu ana kadar adının anıldığı kulüplerin hepsiyle (Fenerbahçe, Başakşehir) görüştüğünü ancak son aşamaya gelemediklerini söyledi. Slovak stoper, "Normalde anlaşabilirdim ama benim de önceliklerim var. Acele karar vermek istemiyorum" dedi.
EN DAYANIKLI FERDİ ÇIKTI
Futbolculara yapılan dayanıklılık testlerinin sonuçları belli oldu. En iyi veriler Ferdi Kadıoğlu'na ait. 19 yaşındaki orta saha geçen sezon sadece kupada 13 dakika oynamıştı. Yanal'ın hazırlık maçlarında Ferdi'ye şans verip, değerlendirmesi bekleniyor.
- 13.7.2019
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Martin Skrtel'den Fenerbahçe sözleri
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR DÖNÜŞÜ OLMASINDA FENERBAHÇEYE NEREYE GİDERSE GİTSİN.
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Koscielny Arsenal'in kampına katılmadı
Toplam 2
Yorum
kaya gel be zalımın oğlu
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Yevhen Konoplyanka kimdir? Yaşı, kariyeri, yaşamı... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
alik konoplanka eski formundan çok uzakta düşüş var gerek yok fos boş transfer gereksiz. paralar boşa gider.
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