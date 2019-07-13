Martin Skrtel’in acelesi yok

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Martin Skrtel, şu ana kadar adının anıldığı kulüplerin hepsiyle (Fenerbahçe, Başakşehir) görüştüğünü ancak son aşamaya gelemediklerini söyledi. Slovak stoper, "Normalde anlaşabilirdim ama benim de önceliklerim var. Acele karar vermek istemiyorum" dedi.

EN DAYANIKLI FERDİ ÇIKTI

Futbolculara yapılan dayanıklılık testlerinin sonuçları belli oldu. En iyi veriler Ferdi Kadıoğlu'na ait. 19 yaşındaki orta saha geçen sezon sadece kupada 13 dakika oynamıştı. Yanal'ın hazırlık maçlarında Ferdi'ye şans verip, değerlendirmesi bekleniyor.