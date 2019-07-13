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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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’in acelesi yok

Martin Skrtel’in acelesi yok

ile sözleşmesi biten , şu ana kadar adının anıldığı kulüplerin hepsiyle (Fenerbahçe, ) görüştüğünü ancak son aşamaya gelemediklerini söyledi.

ile sözleşmesi biten , şu ana kadar adının anıldığı kulüplerin hepsiyle (Fenerbahçe, ) görüştüğünü ancak son aşamaya gelemediklerini söyledi. Slovak stoper, "Normalde anlaşabilirdim ama benim de önceliklerim var. Acele karar vermek istemiyorum" dedi.

EN DAYANIKLI FERDİ ÇIKTI
Futbolculara yapılan dayanıklılık testlerinin sonuçları belli oldu. En iyi veriler Ferdi Kadıoğlu'na ait. 19 yaşındaki orta saha geçen sezon sadece kupada 13 dakika oynamıştı. Yanal'ın hazırlık maçlarında Ferdi'ye şans verip, değerlendirmesi bekleniyor.

  1. 13.7.2019
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