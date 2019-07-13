Fenerbahçe'de mesaiye devam
Topuk? Yaylası'nda dün de çift idman vardı. Futbolcular sabah iki gruba ayrılarak önce top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Ardından üçerli takımlar halinde çift kale maç yapıldı.
Topuk Yaylası'nda dün de çift idman vardı. Futbolcular sabah iki gruba ayrılarak önce top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Ardından üçerli takımlar halinde çift kale maç yapıldı. Yeni transfer kaleci Altay Bayındır salonda çalıştı. Akşam taktik ağırlıklı çalışma ile gün tamamlandı.
HASAN ALİ DE KAMPTA
Tatili sona eren Hasan Ali Kaldırım da kampa katıldı. Tecrübeli oyuncu dün ilk antrenmanına çıkarken ilk bölümde takımla birlikte çalıştı. İkinci bölümdeyse kendisi için hazırlanan özel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.
CUMADA EMRE & MURİÇ COŞKUSU
Futbolcular dün cuma namazına giderek dini vecibelerini yerine getirdi. Sarı- lacivertli taraftarlar çıkışta oyunculara büyük ilgi gösterdi. Emre ile Muriç fotoğraf çektirip, forma imzaladı.
- 13.7.2019
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Martin Skrtel'den Fenerbahçe sözleri
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Yorum
TARAFTAR DÖNÜŞÜ OLMASINDA FENERBAHÇEYE NEREYE GİDERSE GİTSİN.
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Koscielny Arsenal'in kampına katılmadı
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kaya gel be zalımın oğlu
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Yevhen Konoplyanka kimdir? Yaşı, kariyeri, yaşamı... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
alik konoplanka eski formundan çok uzakta düşüş var gerek yok fos boş transfer gereksiz. paralar boşa gider.
Fenerbahçe'de mesaiye devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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