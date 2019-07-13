Fenerbahçe'de mesaiye devam

Topuk Yaylası'nda dün de çift idman vardı. Futbolcular sabah iki gruba ayrılarak önce top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Ardından üçerli takımlar halinde çift kale maç yapıldı. Yeni transfer kaleci Altay Bayındır salonda çalıştı. Akşam taktik ağırlıklı çalışma ile gün tamamlandı.

HASAN ALİ DE KAMPTA

Tatili sona eren Hasan Ali Kaldırım da kampa katıldı. Tecrübeli oyuncu dün ilk antrenmanına çıkarken ilk bölümde takımla birlikte çalıştı. İkinci bölümdeyse kendisi için hazırlanan özel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

CUMADA EMRE & MURİÇ COŞKUSU

Futbolcular dün cuma namazına giderek dini vecibelerini yerine getirdi. Sarı- lacivertli taraftarlar çıkışta oyunculara büyük ilgi gösterdi. Emre ile Muriç fotoğraf çektirip, forma imzaladı.