Eljif Elmas Napoli'ye imza atıyor

Son dönemlerde adı İtalyan ekibi Napoli ile anılan Eljif Elmas'ın transfer görüşmelerinde flaş bir gelişme yaşandı. İtalya basınından Sky Sport Italia'nın haberine göre Makedon futbolcu sarı-lacivertli takımın Boluspor ile yapacağı hazırlık maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Genç yıldızın, hafta sonu bitmeden Napoli'ye imza atması bekleniyor. Transfer ücretinin ise 16 milyon Euro artı performansa bağlı bonuslar olacağı ifade edildi.

Eljif Elmas'ın ayrıca 48 saat içerisinde sağlık kontrolünden geçeceği bildirildi.