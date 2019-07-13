Eljif Elmas Napoli'ye imza atıyor
Fenerbahçe'den ayrılarak Napoli'ye imza atması beklenen Eljif Elmas'ta bir son dakika gelişmesi yaşandı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre genç yıldız Napoli'ye imza atacağı için Boluspor'la oynanacak hazırlık maçının kadrosuna alınmadı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Son dönemlerde adı İtalyan ekibi Napoli ile anılan Eljif Elmas'ın transfer görüşmelerinde flaş bir gelişme yaşandı. İtalya basınından Sky Sport Italia'nın haberine göre Makedon futbolcu sarı-lacivertli takımın Boluspor ile yapacağı hazırlık maçının kadrosuna dahil edilmedi.
Genç yıldızın, hafta sonu bitmeden Napoli'ye imza atması bekleniyor. Transfer ücretinin ise 16 milyon Euro artı performansa bağlı bonuslar olacağı ifade edildi.
Eljif Elmas'ın ayrıca 48 saat içerisinde sağlık kontrolünden geçeceği bildirildi.
- 13.07.2019
- Güncelleme: 13.07.2019 17:51
- Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması!
- Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
- Sami Khedira'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş cevabı! Kararını verdi | Son dakika transfer haberleri...
- Gizli anlaşma ortaya çıktı! Merih Demiral...
- Fenerbahçe'de asrın bombası! Kulağa inanılmaz geliyor ama Eden Hazard... Son dakika transfer haberleri
-
Beşiktaş'tan yeni sezon formaları hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
mehmet olmamış
-
Çetiner Erdoğan vefat etti
Toplam 1
Yorum
misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
-
Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Eljif Elmas Napoli'ye imza atıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.