Eljif Elmas Napoli'ye imza atıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2019, Cumartesi
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'ye imza atıyor

Eljif Elmas Napoli'ye imza atıyor

'den ayrılarak 'ye imza atması beklenen 'ta bir son dakika gelişmesi yaşandı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre genç yıldız Napoli'ye imza atacağı için 'la oynanacak hazırlık maçının kadrosuna alınmadı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Son dönemlerde adı İtalyan ekibi ile anılan 'ın görüşmelerinde flaş bir gelişme yaşandı. basınından Sky Sport Italia'nın haberine göre Makedon futbolcu sarı-lacivertli takımın ile yapacağı hazırlık maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Genç yıldızın, hafta sonu bitmeden Napoli'ye imza atması bekleniyor. Transfer ücretinin ise 16 milyon Euro artı performansa bağlı bonuslar olacağı ifade edildi.

Eljif Elmas'ın ayrıca 48 saat içerisinde sağlık kontrolünden geçeceği bildirildi.

  1. 13.07.2019
  2. Güncelleme: 13.07.2019 17:51
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