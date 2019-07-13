Allahyar’ın şutları süper
İran'ın Esteghlal takımından transfer edilen Allahyar Sayyadmanesh, yeteneklerini sergilemeye başladı. Genç forvet, çalışmalarda sert ve isabetli şutları ile göz dolduruyor.
İran'ın Esteghlal takımından transfer edilen Allahyar Sayyadmanesh, yeteneklerini sergilemeye başladı. Genç forvet, çalışmalarda sert ve isabetli şutları ile göz dolduruyor. Antrenmanlarda çalışkanlığı ile dikkat çeken 18 yaşındaki oyuncunun, forvette Muriç ile Kruse'yi zorlayacağı belirtiliyor.
- 13.7.2019
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alik konoplanka eski formundan çok uzakta düşüş var gerek yok fos boş transfer gereksiz. paralar boşa gider.
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