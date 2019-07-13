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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Allahyar’ın şutları süper

Allahyar’ın şutları süper

'ın Esteghlal takımından edilen , yeteneklerini sergilemeye başladı. forvet, çalışmalarda sert ve isabetli şutları ile göz dolduruyor.

'ın Esteghlal takımından edilen , yeteneklerini sergilemeye başladı. forvet, çalışmalarda sert ve isabetli şutları ile göz dolduruyor. Antrenmanlarda çalışkanlığı ile dikkat çeken 18 yaşındaki oyuncunun, forvette Muriç ile Kruse'yi zorlayacağı belirtiliyor.

  1. 13.7.2019
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