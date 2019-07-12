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12 Temmuz 2019, Cuma
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Yevhen de bitiyor

Yevhen de bitiyor

, eski göz ağrısı Yevhen Konoplyanka'yı bu kez kadrosuna katacak gibi görünüyor. Alman Sport 1'e göre, 'li yıldızın menajeri Fali Ramadani, gizlice 'a gelerek Fenerbahçe ile masaya oturdu.

Görüşmenin son derece olumlu geçtiği belirtildi. Haberde Kanarya'nın ile de anlaşmak üzere olduğu ve imzaların her an atılabileceği kaydedildi. Sarı-lacivertli yönetimin yıllık 3.5 miyon euro'dan 3 yıllık anlaştığı iddia edilen 29 yaşındaki Ukraynalı yıldız, Schalke'de 78 maçta 13 gol attı, 9 asist yaptı. Schalke'nin Sportif Direktörü Jochen Schneider de Konoplyanka'nın ayrılmak istediğini söyledi.

  1. 12.7.2019
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