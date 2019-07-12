Yevhen de bitiyor

Görüşmenin son derece olumlu geçtiği belirtildi. Haberde Kanarya'nın Schalke ile de anlaşmak üzere olduğu ve imzaların her an atılabileceği kaydedildi. Sarı-lacivertli yönetimin yıllık 3.5 miyon euro'dan 3 yıllık anlaştığı iddia edilen 29 yaşındaki Ukraynalı yıldız, Schalke'de 78 maçta 13 gol attı, 9 asist yaptı. Schalke'nin Sportif Direktörü Jochen Schneider de Konoplyanka'nın ayrılmak istediğini söyledi.