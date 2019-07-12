Yevhen de bitiyor
Fenerbahçe, eski göz ağrısı Yevhen Konoplyanka'yı bu kez kadrosuna katacak gibi görünüyor. Alman Sport 1'e göre, Schalke'li yıldızın menajeri Fali Ramadani, gizlice İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile masaya oturdu.
Görüşmenin son derece olumlu geçtiği belirtildi. Haberde Kanarya'nın Schalke ile de anlaşmak üzere olduğu ve imzaların her an atılabileceği kaydedildi. Sarı-lacivertli yönetimin yıllık 3.5 miyon euro'dan 3 yıllık anlaştığı iddia edilen 29 yaşındaki Ukraynalı yıldız, Schalke'de 78 maçta 13 gol attı, 9 asist yaptı. Schalke'nin Sportif Direktörü Jochen Schneider de Konoplyanka'nın ayrılmak istediğini söyledi.
- 12.7.2019
-
Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
-
Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
-
Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
Yevhen de bitiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.