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12 Temmuz 2019, Cuma
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'nin paylaşımı beğeni topladı

Max Kruse'nin paylaşımı beğeni topladı

'nin yeni 10 numarası , sosyal medyadan yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Alman futbolcunun 'Hadi biraz Türkçe öğrenelim' notuyla yaptığı dizi paylaşımı taraftarların beğenisini topladı.

'nin yeni transferlerinden , hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Tecrübeli futbolcu, idmanlardaki neşeli görüntüsüyle basın mensuplarının takdirini toplarken Türkiye'ye olan ilgisi de dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türk Çayı'nı çok sevdiğini belirten Max Kruse, Türkçe öğrenmek için de harekte geçti. Alman yıldız, Instagram hesabından Türk dizisi paylaşımı yaptı.

KRUSE: HADİ BİRAZ TÜRKÇE ÖĞRENELİM
Ezel dizisini Instagram hikayesinde paylaşan Kruse, "Hadi biraz Türkçe öğrenelim" yazdı. Sosyal medyada kısa sürede gündem yaratan paylaşım beraberinde esprili yorumlar da getirdi. Fenerbahçeli taraftarlar, "Kruse'ye bu diziyi kim önerdi? mı yoksa?" biçiminde tweetler attı.

  1. 12.07.2019
  2. Güncelleme: 12.07.2019 22:31
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