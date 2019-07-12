Max Kruse'nin paylaşımı beğeni topladı
Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Max Kruse, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Alman futbolcunun 'Hadi biraz Türkçe öğrenelim' notuyla yaptığı dizi paylaşımı taraftarların beğenisini topladı.
Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türk Çayı'nı çok sevdiğini belirten Max Kruse, Türkçe öğrenmek için de harekte geçti. Alman yıldız, Instagram hesabından Türk dizisi paylaşımı yaptı.
KRUSE: HADİ BİRAZ TÜRKÇE ÖĞRENELİM
Ezel dizisini Instagram hikayesinde paylaşan Kruse, "Hadi biraz Türkçe öğrenelim" yazdı. Sosyal medyada kısa sürede gündem yaratan paylaşım beraberinde esprili yorumlar da getirdi. Fenerbahçeli taraftarlar, "Kruse'ye bu diziyi kim önerdi? Ozan Tufan mı yoksa?" biçiminde tweetler attı.
- 12.07.2019
- Güncelleme: 12.07.2019 22:31
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Martin Skrtel'den Fenerbahçe sözleri
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR DÖNÜŞÜ OLMASINDA FENERBAHÇEYE NEREYE GİDERSE GİTSİN.
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Koscielny Arsenal'in kampına katılmadı
Toplam 2
Yorum
kaya gel be zalımın oğlu
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Yevhen Konoplyanka kimdir? Yaşı, kariyeri, yaşamı... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
alik konoplanka eski formundan çok uzakta düşüş var gerek yok fos boş transfer gereksiz. paralar boşa gider.
Max Kruse'nin paylaşımı beğeni topladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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