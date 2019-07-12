Koscielny'den rest
Arsenal'in Fransız stoperi Laurent Koscielny, takımının ABD'deki kampına katılmadı. Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki oyuncunun açık talimatlara rağmen kampa katılmayı reddetmesinden dolayı hayal kırıklığına uğrandığı belirtildi. Laurent için Fenerbahçe de devredeydi.
Arsenal'in Fransız stoperi Laurent Koscielny, takımının ABD'deki kampına katılmadı. Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki oyuncunun açık talimatlara rağmen kampa katılmayı reddetmesinden dolayı hayal kırıklığına uğrandığı belirtildi. Laurent için Fenerbahçe de devredeydi.
- 12.7.2019
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
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