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12 Temmuz 2019, Cuma
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Koscielny'den rest

Koscielny'den rest

'in stoperi , takımının 'deki kampına katılmadı. yapılan açıklamada, 33 yaşındaki oyuncunun açık talimatlara rağmen kampa katılmayı reddetmesinden dolayı hayal kırıklığına uğrandığı belirtildi. Laurent için de devredeydi.

'in stoperi , takımının 'deki kampına katılmadı. yapılan açıklamada, 33 yaşındaki oyuncunun açık talimatlara rağmen kampa katılmayı reddetmesinden dolayı hayal kırıklığına uğrandığı belirtildi. Laurent için de devredeydi.

  1. 12.7.2019
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