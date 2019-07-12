Koscielny'den rest

Arsenal'in Fransız stoperi Laurent Koscielny, takımının ABD'deki kampına katılmadı. Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki oyuncunun açık talimatlara rağmen kampa katılmayı reddetmesinden dolayı hayal kırıklığına uğrandığı belirtildi. Laurent için Fenerbahçe de devredeydi.