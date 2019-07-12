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12 Temmuz 2019, Cuma
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'ye Josef de 'dan 5 milyon Euro!

Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!

'nin geçtiğimiz yıl 'ye 12 milyon euro bonservis bedeliyle sattığı Josef de için ödeme nihayet yapıldı. Yapılan görüşmelerin ardından gecikmeler nedeniyle, Al Ahli’nin F.Bahçe’ye 5 milyon Euro ödediği bildirildi.

'de geçtiğimiz sezon 12 milyon euro'ya 'ye transfer olan Josef de 'nın bonservisinin geç ödenmesi konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle Başkan ve Al Ahli yöneticileri görüştü.

Yapılan görüşmelerin ardından gecikmeler nedeniyle, Al Ahli'nin F.Bahçe'ye 5 milyon Euro ödediği bildirildi.

  1. 12.07.2019
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