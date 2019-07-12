Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 12 milyon euro'ya Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza'nın bonservisinin geç ödenmesi konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle Başkan Ali Koç ve Al Ahli yöneticileri görüştü.

Yapılan görüşmelerin ardından gecikmeler nedeniyle, Al Ahli'nin F.Bahçe'ye 5 milyon Euro ödediği bildirildi.