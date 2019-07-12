Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıl Al Ahli'ye 12 milyon euro bonservis bedeliyle sattığı Josef de Souza için ödeme nihayet yapıldı. Yapılan görüşmelerin ardından gecikmeler nedeniyle, Al Ahli’nin F.Bahçe’ye 5 milyon Euro ödediği bildirildi.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 12 milyon euro'ya Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza'nın bonservisinin geç ödenmesi konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle Başkan Ali Koç ve Al Ahli yöneticileri görüştü.
Yapılan görüşmelerin ardından gecikmeler nedeniyle, Al Ahli'nin F.Bahçe'ye 5 milyon Euro ödediği bildirildi.
- 12.07.2019
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
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eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
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