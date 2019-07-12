Fenerbahçe'nin transferi Vedat Muriç: Mutlu edeceğiz

Yeni transfer Vedat Muric, Topuk Yaylası'ndaki kampta açıklamalarda bulundu. Kosovalı oyuncu, "Sanki yıllardır bu çatı altındayım. Ne kadar doğru karar verdiğimi bir kez daha anladım." diyerek, "Çalışmalar oldukça sıkı geçiyor. Antrenmanlarda en iyisini vererek sezona hazırlanıyoruz. Taraftarın desteğini karşılıksız bırakmak istemiyoruz. Hocamızın yönetiminde bu yıl formamızı en iyi şekilde taşımak, taraftarlarımızı mutlu edecek sonuçlar almak için sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan sarı-lacivertliler hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü. Sabah kondisyon, akşam taktik ağırlıklı çalışma yapıldı.



HASAN ALİ'YE BAK SEN!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en istikrarlı isimlerinden biri olan Hasan Ali Kaldırım, tatilde boş durmuyor. Özel tuttuğu bir hoca yönetiminde bireysel çalışmalar gerçekleştiren 29 yaşındaki futbolcunun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar büyük ilgi görüyor. Fazla kilolarından kurtulan Hasan Ali'nin fit hali de dikkat çekiyor.



ŞİMŞEK'TEN SEMİNER

Sabah antrenmanının ardından Merkez Hakem Kurulu Hakem İşleri Müdürü ve VAR Direktörü Barış Şimşek tarafından futbolculara seminer verildi. Şimşek, 2019-20 sezonunda değişen oyun kurallarına ilişkin oyuncuları görüntülü olarak bilgilendirdi.

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BOLU MAÇININ BİLETLERİ SATIŞTA

Sarı-lacivertlilerin yarın Boluspor ile oynayacağı maçın bilet fiyatları belli oldu. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşma için misafir tribün biletleri 20 TL'den satışa çıktı. Diğer biletler şöyle: Numaralı: 60 TL, kapalı: 40 TL, kale arkası: 20 TL. Tribünlerin dolması bekleniyor.



ÜMRANİYE YERİNE BURSASPOR'LA

Hazırlık maçı programındaki Ümraniyespor karşılaşması iptal oldu. 18 Temmuz Perşembe günü oynanması planlanan mücadelenin, Ümraniyespor'un kamp programındaki değişiklik nedeniyle iptal edildiği bildirildi. Bu maçın yerine 19 Temmuz Cuma günü Can Bartu Tesisleri'nde Bursaspor ile saat 18.30'da özel m aç yapılacak.