Fenerbahçe'de neşeli idman
Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günü ikinci antrenmanla tamamladı. Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ekibin neşeli olduğu gözlendi.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman neşeli geçti. Düz koşu ile başlayan çalışma, ısınma hareketleri ile devam etti. Top sürme çalışmaları ile devam eden antrenmanda sarı-lacivertli futbolcular ceza anlarında neşeli anlar yaşadı. Antrenmanın basına açık olan son bölümünde ise 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirildi.
- 12.07.2019
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kaya gel be zalımın oğlu
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Toplam 2
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alik konoplanka eski formundan çok uzakta düşüş var gerek yok fos boş transfer gereksiz. paralar boşa gider.
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