Fenerbahçe Kjaer'i kiralıyor

Stoper için gündemde olan Simon Kjaer'in kiralanması için Sevilla'ya teklif sunulduğu ve yanıt beklendiği bildirildi. "Diariodesevilla" sitesi, savunmadaki iki pozisyonda 7 oyuncusu bulunan Sevilla'nın Kjaer'i gözden çıkardığını belirtirken, deneyimli ismin Fenerbahçe'ye gitme olasılığının giderek yükseldiği kaydedildi. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Kjaer, geçen sezon Sevilla'da ligde 26 maça çıktı.