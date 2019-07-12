Fenerbahçe Kjaer'i kiralıyor
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe, defansı da tahkim etmek için çalışmalara devam ediyor. Kanarya, Danimarkalı stoper için teması sürdürüyor... 30 yaşındaki oyuncunun, Sevilla’dan 1 yıllığına kiralanması formülü öne çıktı.
Stoper için gündemde olan Simon Kjaer'in kiralanması için Sevilla'ya teklif sunulduğu ve yanıt beklendiği bildirildi. "Diariodesevilla" sitesi, savunmadaki iki pozisyonda 7 oyuncusu bulunan Sevilla'nın Kjaer'i gözden çıkardığını belirtirken, deneyimli ismin Fenerbahçe'ye gitme olasılığının giderek yükseldiği kaydedildi. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Kjaer, geçen sezon Sevilla'da ligde 26 maça çıktı.
- 12.7.2019
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
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