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12 Temmuz 2019, Cuma
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'i kiralıyor

Fenerbahçe Kjaer'i kiralıyor

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan , defansı da tahkim etmek için çalışmalara devam ediyor. Kanarya, Danimarkalı stoper için teması sürdürüyor... 30 yaşındaki oyuncunun, ’dan 1 yıllığına kiralanması formülü öne çıktı.

Stoper için gündemde olan Simon 'in kiralanması için 'ya teklif sunulduğu ve yanıt beklendiği bildirildi. "Diariodesevilla" sitesi, savunmadaki iki pozisyonda 7 oyuncusu bulunan Sevilla'nın Kjaer'i gözden çıkardığını belirtirken, deneyimli ismin 'ye gitme olasılığının giderek yükseldiği kaydedildi. önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Kjaer, geçen sezon Sevilla'da ligde 26 maça çıktı.

  1. 12.7.2019
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