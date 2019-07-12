Fenerbahçe Eljif Elmas'ın transferinde geri sayıma geçti
Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferinde geri sayıma geçildi. İtalyan ekibinin başkanı De Laurentiis dün, "Eljif Elmas yetenekli çocuk. Ciddi olarak ilgileniyoruz, bunu inkar edemeyiz ama çok kalabalık bir kadro olmamak için öncelikle satış yapmalıyız" açıklamasını yaptı.
Napoli'nin yerel gazetesi Il Mattino, Marko Rog'un Genoa'ya satışı için görüşmelerin sürdüğünü, ardından Eljif Elmas'ın transferinin bitirileceğini yazdı. İtalyan ekibinden bir yetkilinin İstanbul'da Comolli ile son detayları konuştuğu belirtiliyor. Goran Pandev'in menajeri Leonardo Corsi de, "Birçok kulüp onu almak istedi ama Napoli'yi bu transfer yarışını kazandığı için kutlarım" dedi.
- 12.7.2019
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
Fenerbahçe Eljif Elmas'ın transferinde geri sayıma geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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