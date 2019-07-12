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12 Temmuz 2019, Cuma
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Fenerbahçe 'ın transferinde geri sayıma geçti

Fenerbahçe Eljif Elmas'ın transferinde geri sayıma geçti

'ın 'ye transferinde geri sayıma geçildi. İtalyan ekibinin başkanı De Laurentiis dün, "Eljif Elmas yetenekli çocuk. Ciddi olarak ilgileniyoruz, bunu inkar edemeyiz ama çok kalabalık bir kadro olmamak için öncelikle satış yapmalıyız" açıklamasını yaptı.

'nin yerel gazetesi Il Mattino, Marko Rog'un Genoa'ya satışı için görüşmelerin sürdüğünü, ardından 'ın transferinin bitirileceğini yazdı. İtalyan ekibinden bir yetkilinin 'da Comolli ile son detayları konuştuğu belirtiliyor. Goran Pandev'in menajeri Leonardo Corsi de, "Birçok kulüp onu almak istedi ama Napoli'yi bu yarışını kazandığı için kutlarım" dedi.

  1. 12.7.2019
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