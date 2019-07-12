Fenerbahçe Eljif Elmas'ın transferinde geri sayıma geçti

Napoli'nin yerel gazetesi Il Mattino, Marko Rog'un Genoa'ya satışı için görüşmelerin sürdüğünü, ardından Eljif Elmas'ın transferinin bitirileceğini yazdı. İtalyan ekibinden bir yetkilinin İstanbul'da Comolli ile son detayları konuştuğu belirtiliyor. Goran Pandev'in menajeri Leonardo Corsi de, "Birçok kulüp onu almak istedi ama Napoli'yi bu transfer yarışını kazandığı için kutlarım" dedi.