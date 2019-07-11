Yevhen Konoplyanka kimdir? Yaşı, kariyeri, yaşamı... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe’de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Alman basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Yevhen Konoplyanka transferinde sona geldiği, başarılı futbolcunun menajeri Fali Ramadani'nin şu an İstanbul’da olduğu ve Fenerbahçe’yle son detayları konuştuğu öne sürülürken sarı lacivertli takıma gönül veren taraftarlar, oyuncu ile ilgili araştırmalara başladı... "Yevhen Konoplyanka kimdir?" sorusunun yanıtı ve oyuncuyla ilgili merak edilenler FOTOMAC.COM.TR'de...
Fenerbahçe'nin Yevhen Konoplyanka transferinde son aşamaya geldiği öne sürüldü. Peki, Yevhen Konoplyanka kimdir* Ukraynalı oyuncuyla ilgili merak edilenler ve önemli bilgiler haberimizde...
YEVHEN KONOPLYANKA KİMDİR?
29 Eylül 1989'da Ukrayna'nın Kirovograd kentinde doğan Konoplyanka, futbola Dnipro Dnipropetrovsk altyapısında başladı.
18 yaşına geldiğinde Dnipro II'den Dnipro'nun A takımına yükselen Ukraynalı oyuncu, 2008'de başladığı Dnipro A Takım kariyerini 2014-15 sezonu sonuna dek sürdürdü.
2013-14 sezonunu Ukrayna Ligi'nde 2. sırada tamamlayan Dnipro, 2014-15 sezonunda ise muhteşem bir başarıya imza attı ve UEFA Avrupa Ligi'nde finale kadar yükseldi. Adını tüm Avrupa'ya duyuran Dnipro, finalde Sevilla'ya 3-2 yenilerek kupayı kazanamadı fakat o dönem takımı sırtlayan Kalinic ve Konoplyanka, Avrupalı devlerin kısa sürede takibine girdi. Aynı sezon sonu Dnipro ile sözleşmesi biten Konoplyanka, takımından bedelsiz olarak ayrılıp Sevilla'ya transfer oldu.
2015-16 sezonunu Sevilla'da geçiren Ukraynalı yıldız, geride bıraktığımız sezonda ise Bundesliga ekiplerinden Schalke'ye kiralandı.
Asıl mevkisi sol kanat olan Konoplyanka, üçlü forvetin solunda ve sol açıkta görev yapıyor ancak forvet arkasında ve sağ kanatta da oynayabiliyor.
Hücum hattının hemen hemen her yerinde forma giyebilen yıldız oyuncu, 1.76'lık boyu ve çabukluğuyla dikkat çekiyor.
Hızlı bir oyun tarzına sahip olan Konoplyanka, forma giydiği takımları hızlı hücuma çıkarmakta ve topla birlikte çabuk hareket etmekte usta bir isim. Kanatlardan gerek orta yaparak birçok asiste imza atan gerekse içe kat ederek gollere imza atan Konoplyanka, skorerliğe ön plana çıkan bir isim. Dnipro forması giydiği dönemde Ukrayna Milli Takımı'yla EURO 2012'de de boy gösteren Konoplyanka, Dnipro formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde final oynadı ve yıldızını o sezon parlattı. Ukrayna Milli Takımı'nda Yarmolenko ile birlikte takımın en önemli iki yıldızından biri olan Konoplyanka, EURO 2016'da da takımının etkili isimlerinden biriydi.
- 11.07.2019
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
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